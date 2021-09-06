https://tr.sputniknews.com/20210906/bitcoin-yeniden-50-bin-dolar-seviyesini-asti-1048641365.html

Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesini aştı

Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesini aştı

Kripto para birimi Bitcoin pazar günü yüzde 0,49 oranında değer kazanarak 50 bin 188 dolar 4 sent seviyesinden işlem gördü. Bu artışla Bitcoin'in değeri bir... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T05:30+0300

2021-09-06T05:30+0300

2021-09-06T05:30+0300

ekonomi

bitcoin

kripto para

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Kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz yıl ocak ayında bu yılın en düşük seviyesine gerilemiş ve 27 bin 734 dolardan işlem görmüştü.Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın şubat ayı başında Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamasının ardından hızla tırmanışa geçen sanal paranın değeri ilk kez şubat ayı ortasında 50 bin doların üzerine çıkmıştı.Tesla'nın mart ayında ödeme biçimi olarak Bitcoin'i kabul edeceğinin duyurulması sonucu sanal paranın değeri 56 bin 426 dolara yükselmişti.Ancak mayıs ayında sanal para madenciliğinin yüksek miktarda fosil yakıt kullanımı ve emisyona neden olduğunu gerekçe gösteren Tesla'nın bu tür ödemeleri askıya alması kripto paranın sert bir düşüş yaşamasına katkıda bulunmuştu.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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