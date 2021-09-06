https://tr.sputniknews.com/20210906/bm-sadi-kaddafinin-tahliyesi-ulusal-uzlasi-icin-onemli-bir-adim-1048669761.html

BM: Sadi Kaddafi'nin tahliyesi ulusal uzlaşı için önemli bir adım

BM: Sadi Kaddafi'nin tahliyesi ulusal uzlaşı için önemli bir adım

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin dün Libya makamlarınca serbest bırakılmasını... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T23:15+0300

2021-09-06T23:15+0300

2021-09-06T23:15+0300

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birleşmiş milletler (bm)

sadi kaddafi

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UNSMIL, Libya'da yedi yıl ve daha uzun süredir tutuklu bulunan 48 yaşındaki Sadi Kaddafi, Muammer Kaddafi'nin Özel Kalem Müdürü Ahmed Ramazan ve de eski rejime bağlı 6 kişinin tahliyesine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.Sadi Kaddafi'nin salıverilmesinin, 'hakkında 2019'da mahkeme tarafından beraat kararı verilmesi nedeniyle yasalara uygun bir karar' olduğu belirtilen açıklamada, tahliyelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Bu tahliyeler, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı yolunda önemli bir adımı ve hak temelli bir ulusal uzlaşı sürecine katkıda bulunabilecek ve ulusal birliği daha da güçlendirebilecek olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor."Açıklamada, UNSMIL'in, Ulusal Birlik Hükümeti, Başkanlık Konseyi ve yargı makamlarının çabalarını takdirle karşıladığı kaydedilirken, ülkede keyfi olarak gözaltına alınan binlerce kişinin derhal serbest bırakılması için Libya makamlarına çağrı yapıldı.Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.Oğul Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde 'zorla zimmetine para geçirmek' ve 'cinayet' suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

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bm, libya, muammer kaddafi, birleşmiş milletler (bm), sadi kaddafi