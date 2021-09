https://tr.sputniknews.com/20210906/erdogan-ulkemizi-savunma-sanayiinde-en-uste-cikarmak-da-kararliyiz-1048664720.html

Erdoğan: Döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 118 milyar doları aştığını belirterek, "Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine "Gençlerimizle birlikte her bakımdan daha güzel, daha temiz, daha estetik ve yaşanabilir şehirler inşa etmeyi sürdüreceğiz. Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihinin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır. Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli dönüm noktasından biri olan Akıncı'nın ordumuza teslim törenine yaptık" diye başladı.Türkiye'nin savunma sanayii alanında yenilikçi adımlar attığını belirten Erdoğan, "Ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta karalıyız. Akıncı sayesinde bu teknolojiyi üretebilen üç ülkeden biri haline geldik. Ay-Yıldız projesiyle ordumuz tek çatı altından yönetilecek. Projeyle dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız" ifadesini kullandı."Vesayetten FETÖ'ye kadar üzerine düşen gölgelerin tartışmaları altında kalan yargımızın artık kendisinden beklenen bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz" diyen Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışıyor, eser ve hizmet siyasetinin icraatlarını adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak, tüm gayretlerimizi taçlandıracağız" dedi.20 bin öğretmen atamasıErdoğan, 20 bin öğretmen ataması yapıldığını hatırlatarak, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 20 bin öğretmen atama törenini 3 Eylül'de icra ettik. Ataması yapılan öğretmenlerimizin her birini tebrik ediyorum. Bu törenin hemen ardından da yangın ve sel afetlerinde maruz kalan illerimizden Rize'ye hareket ettik. İlk olarak Avrupa'dan gelip Rize-Mardin hattındaki İyidere İkizdere ve Hurmalı Tünellerini hizmete açtık. Cumartesi de Rize için Salarha töreninin açılışı ile merkezdeki kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde hemşerilerimizle bir araya geldik" değerlendirmesinde bulundu.'Kayıp 15 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor'Erdoğan, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kayıp 15 vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:Merkez Bankası döviz rezervi tartışmalarıErdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde artış olduğunu belirterek, "Döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin. Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır" dedi.Erdoğan, ihracat rekorlarını kırmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Sanayi üretimi büyümenin sürükleyici gücü haline geldi. İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibarıyla 207 milyar doları aştı. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 7.6 milyar dolar azalarak 13.6 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. İnşallah enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz" görüşünü dile getirdi.Erdoğan, Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini bildirdi.

