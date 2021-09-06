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MEB'in koronavirüs önlemlerine Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: 'Biraz fazla risk alıyoruz'
MEB'in koronavirüs önlemlerine Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: 'Biraz fazla risk alıyoruz'
Okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda uygulanacak prosedürleri değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Karantinayı ancak 2 belirtili hasta varsa... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
eğitim
okul
öğretmen
öğrenci
sınıf
koronavirüs
yüz yüze eğitim
delta varyantı
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalarını değerlendirdi.Ceyhan, en az 2 vaka çıkan sınıfta eğitime ara verilecek olmasını şu sözlerle eleştirdi: 'Fazla risk almış oluyoruz'Prof. Dr. Ceyhan, okullarda alınan koronavirüs önlemlerini şu sözlerle değerlendirmişti:
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eğitim, okul, öğretmen, öğrenci, sınıf, koronavirüs, yüz yüze eğitim, delta varyantı

MEB'in koronavirüs önlemlerine Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: 'Biraz fazla risk alıyoruz'

09:40 06.09.2021 (güncellendi: 09:41 06.09.2021)
© AAokula giden öğrenciler
okula giden öğrenciler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
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Okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda uygulanacak prosedürleri değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Karantinayı ancak 2 belirtili hasta varsa uygulamakla biraz fazla risk almış oluyoruz" uyarısında bulundu.
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalarını değerlendirdi.
Ceyhan, en az 2 vaka çıkan sınıfta eğitime ara verilecek olmasını şu sözlerle eleştirdi:
"Okul rehberinde pozitif tek öğrenci varlığında sınıfın geri kalanının eğitime devam ettiğini birkaç gün önce paylaşmıştım. İtirazlar olmuştu; ‘İlk üç sınıfta sınıf evde karantinaya alınıyor, bizim okulda öyle değil’ şeklinde. Rehberin son hali bu. Eğitime ara verilmesi için o sınıfta en az 2 vaka çıkması gerekiyor. Bilim kurulundaki arkadaşlarımız böyle uygun görmüş. Ancak iki pozitif belirtili hasta olduğunda bunun çok daha fazlası belirtisiz çocuk olabilir."

'Fazla risk almış oluyoruz'

Prof. Dr. Ceyhan, okullarda alınan koronavirüs önlemlerini şu sözlerle değerlendirmişti:
"Sınıfta tek vaka varsa sınıf kapatılmıyor. Öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri maske takıyorsa (buna kim karar verecek belli değil) 14 gün, günde iki kez belirti takibi ile eğitim devam ediyor. İkinci vaka varsa o zaman herkes yakın temaslı sayılıyor ve evde izolasyona alınıyor. Vaka çıktığında okulda ne yapılacak, bununla ilgili bir düzenleme yok. Çocuklarda hastalık yüzde 90 belirtisiz seyrediyor ve aşılar delta varyantının bulaşmasını önlemiyor. Tek belirtili çocuk varlığında bile etrafında 8-9 belirtisiz, virüs pozitif çocuk olabilir. Tarama testi uygulamıyoruz. Karantinayı ancak 2 belirtili hasta varsa uygulamakla biraz fazla risk almış oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birinde Kovid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrencilerin ve öğretmenlerin izleme alınacağını ve okullarına devam edeceğini duyurmuştu."
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