MEB'in koronavirüs önlemlerine Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: 'Biraz fazla risk alıyoruz'

"Sınıfta tek vaka varsa sınıf kapatılmıyor. Öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri maske takıyorsa (buna kim karar verecek belli değil) 14 gün, günde iki kez belirti takibi ile eğitim devam ediyor. İkinci vaka varsa o zaman herkes yakın temaslı sayılıyor ve evde izolasyona alınıyor. Vaka çıktığında okulda ne yapılacak, bununla ilgili bir düzenleme yok. Çocuklarda hastalık yüzde 90 belirtisiz seyrediyor ve aşılar delta varyantının bulaşmasını önlemiyor. Tek belirtili çocuk varlığında bile etrafında 8-9 belirtisiz, virüs pozitif çocuk olabilir. Tarama testi uygulamıyoruz. Karantinayı ancak 2 belirtili hasta varsa uygulamakla biraz fazla risk almış oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birinde Kovid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrencilerin ve öğretmenlerin izleme alınacağını ve okullarına devam edeceğini duyurmuştu."