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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-hukumeti-siyasi-lider-biraderin-hakkani-ile-catismada-yaralanmasi-yuzunden-gecikti--1048648815.html
'Taliban hükümeti, siyasi lider Birader'in Hakkani ile çatışmada yaralanması yüzünden gecikti'
'Taliban hükümeti, siyasi lider Birader'in Hakkani ile çatışmada yaralanması yüzünden gecikti'
Taliban Sözcüsü cuma günü beklenen yeni hükümet açıklamasının tez zamanda yapılacağını duyurdu. Ancak Taliban'ın Ahundzade'yi ruhani lider tesis etme... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T12:23+0300
2021-09-06T12:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
hakkani
enes hakkani
molla abdul gani birader
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müdahale
pakistan istihbarat servisi isi
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ABD ile yabancı güçlerin çekilmesine koşut Afganistan'ı ele geçiren İslamcı örgüt Taliban'ın cuma günü yapması beklenen yeni hükümet açıklamasının gecikmesiyle ilgili sökün eden Taliban-Hakkani ihtilafı söylentileriyle ilgili yeni bir iddia geldi. Bugün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in yeni hükümetin açıklanmasının elinin kulağında olduğunu duyurması öncesi patlak veren iddiaya göre yeni Afgan hükümetinin başına geçeceğinden söz edilen Taliban kurucularından, siyasi büro şefi Abdülgani Birader, cuma gününün ilerleyen saatlerinde kendi grubu ile Taliban'la işbirliği yapan radikal İslamcı örgüt Hakkani arasındaki çatışmada yaralandı. Bunun üzerine hem Taliban hem de Hakkani'nin hamisi olan Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı, Afgan başkenti Kabil'e giderek arabuluculuğa soyundu. Ardından Mücahid'den 'yeni hükümetin tez zamanda açıklanacağı' beyanı geldi.Taliban ruhani liderine itiraz sesleriPakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in haftasonunda Kabil'e uçakla indiğinde gazetecilere "Endişelenmeyin, her şey yoluna girecek" demesi dikkat çekti. Afgan muhalif kaynaklara ve Hindistan medyasına göre Hamid'in Taliban'ın eline geçmesinden beri Afganistan'ı ziyaret eden ilk üst düzey Pakistanlı yetkili olmasına, Taliban'ın ruhani lideri Heybetullah Ahundzade'yi hükümetin de üstünde bir güç olarak açıklama niyeti yüzünden diğer fraksiyon ve örgütlerle yaşadığı ihtilaf yol açtı. ANI ajansının haberleştirdiği Pencşir Observer'ın tweetlerine göre cuma gecesi Kabil'de duyulan ateş sesleri, Abdülgani Birader ile Enes Hakkani arasındaki iktidar mücadelesinin tetiklediği iki grup arasındaki çatışmadan kaynaklandı.Rubin: Birlik içinde Taliban, yanılsamadan ibaretABD istihbaratıyla içli dışlı olan American Enterprise Institute'dan Michael Rubin de 19fortyfive.com sitesinde 'Taliban'ın 3 Eylül'de hükümeti açıklama hedefine Hakkani ve diğer Taliban fraksiyonlarının Ahundzade'yi ruhani lider olarak tanımayı reddetmesinden ötürü ulaşamadığını' yazdı.'Bunun büyük bir krize dönüşebileceği endişesiyle ISI Başkanı Hamid'in Kabil'e acil ziyarette bulunduğunu' aktaran Rubin'e göre "birlik beraberlik içinde bir Taliban her zaman bir yanılsamadan ibaretti, zira Ketta Şurası, Hakkani'den de Kuzey Talibanı'ndan da çok farklı yapıda olageldi". Rubin, 'bazı Taliban fraksiyonlarının daha kapsayıcı hükümet istediğini ve Pencşir'deki muhaliflerle kanlı savaş istemediğini' de öne sürdü. 'Taliban Sözcüsü, Pakistan Büyükelçiliği'nden emir alıyor'ISI yeni rejime açık müdahale yapmak zorunda kalırken, İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih, 'İslamabad'ın aksini savunmasına rağmen, Taliban'ın Pakistan tarafından çok yakından kontrol ve idare edildiğini' söyledi. Salih "Taliban Sözcüsü kelimenin tam manasıyla her saat Pakistan Büyükelçiliği'nden talimat alıyor" dedi. CIA ile ISI'nın eseriHakkani'nin kurucusu olan 1980'lerde Sovyetlere karşı savaşan Afgan mücahit komutanlardan Celaleddin Hakkani, o dönemde CIA'in ve mücahitlere gelen Amerikan fon ve silahlarının dağıtımından sorumlu ISI'nin en değer verdiği aktörlerdendi.
https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-sozcusu-pencsirde-kontrolu-ele-gecirdik-1048642998.html
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afganistan, taliban, hakkani, enes hakkani, molla abdul gani birader, kabil, müdahale, pakistan istihbarat servisi isi, ziyaret

'Taliban hükümeti, siyasi lider Birader'in Hakkani ile çatışmada yaralanması yüzünden gecikti'

12:23 06.09.2021 (güncellendi: 12:52 06.09.2021)
© REUTERS / Evgenia NovozheninaTaliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund ve Taliban müzakere heyeti
Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund ve Taliban müzakere heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Evgenia Novozhenina
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Taliban Sözcüsü cuma günü beklenen yeni hükümet açıklamasının tez zamanda yapılacağını duyurdu. Ancak Taliban'ın Ahundzade'yi ruhani lider tesis etme niyetinden ötürü fraksiyonlarla ihtilaf yaşadığı, cuma günü Kabil'de siyasi lider Abdülgani Birader'in Enes Hakkani'nin grubuyla çatışmada yaralandığı iddia edildi.
ABD ile yabancı güçlerin çekilmesine koşut Afganistan'ı ele geçiren İslamcı örgüt Taliban'ın cuma günü yapması beklenen yeni hükümet açıklamasının gecikmesiyle ilgili sökün eden Taliban-Hakkani ihtilafı söylentileriyle ilgili yeni bir iddia geldi. Bugün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in yeni hükümetin açıklanmasının elinin kulağında olduğunu duyurması öncesi patlak veren iddiaya göre yeni Afgan hükümetinin başına geçeceğinden söz edilen Taliban kurucularından, siyasi büro şefi Abdülgani Birader, cuma gününün ilerleyen saatlerinde kendi grubu ile Taliban'la işbirliği yapan radikal İslamcı örgüt Hakkani arasındaki çatışmada yaralandı. Bunun üzerine hem Taliban hem de Hakkani'nin hamisi olan Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı, Afgan başkenti Kabil'e giderek arabuluculuğa soyundu. Ardından Mücahid'den 'yeni hükümetin tez zamanda açıklanacağı' beyanı geldi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban Sözcüsü: Afganistan'da savaş sona erdi
07:52

Taliban ruhani liderine itiraz sesleri

Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in haftasonunda Kabil'e uçakla indiğinde gazetecilere "Endişelenmeyin, her şey yoluna girecek" demesi dikkat çekti. Afgan muhalif kaynaklara ve Hindistan medyasına göre Hamid'in Taliban'ın eline geçmesinden beri Afganistan'ı ziyaret eden ilk üst düzey Pakistanlı yetkili olmasına, Taliban'ın ruhani lideri Heybetullah Ahundzade'yi hükümetin de üstünde bir güç olarak açıklama niyeti yüzünden diğer fraksiyon ve örgütlerle yaşadığı ihtilaf yol açtı.
ANI ajansının haberleştirdiği Pencşir Observer'ın tweetlerine göre cuma gecesi Kabil'de duyulan ateş sesleri, Abdülgani Birader ile Enes Hakkani arasındaki iktidar mücadelesinin tetiklediği iki grup arasındaki çatışmadan kaynaklandı.

Rubin: Birlik içinde Taliban, yanılsamadan ibaret

ABD istihbaratıyla içli dışlı olan American Enterprise Institute'dan Michael Rubin de 19fortyfive.com sitesinde 'Taliban'ın 3 Eylül'de hükümeti açıklama hedefine Hakkani ve diğer Taliban fraksiyonlarının Ahundzade'yi ruhani lider olarak tanımayı reddetmesinden ötürü ulaşamadığını' yazdı.
'Bunun büyük bir krize dönüşebileceği endişesiyle ISI Başkanı Hamid'in Kabil'e acil ziyarette bulunduğunu' aktaran Rubin'e göre "birlik beraberlik içinde bir Taliban her zaman bir yanılsamadan ibaretti, zira Ketta Şurası, Hakkani'den de Kuzey Talibanı'ndan da çok farklı yapıda olageldi". Rubin, 'bazı Taliban fraksiyonlarının daha kapsayıcı hükümet istediğini ve Pencşir'deki muhaliflerle kanlı savaş istemediğini' de öne sürdü.

'Taliban Sözcüsü, Pakistan Büyükelçiliği'nden emir alıyor'

ISI yeni rejime açık müdahale yapmak zorunda kalırken, İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih, 'İslamabad'ın aksini savunmasına rağmen, Taliban'ın Pakistan tarafından çok yakından kontrol ve idare edildiğini' söyledi. Salih "Taliban Sözcüsü kelimenin tam manasıyla her saat Pakistan Büyükelçiliği'nden talimat alıyor" dedi.

CIA ile ISI'nın eseri

Hakkani'nin kurucusu olan 1980'lerde Sovyetlere karşı savaşan Afgan mücahit komutanlardan Celaleddin Hakkani, o dönemde CIA'in ve mücahitlere gelen Amerikan fon ve silahlarının dağıtımından sorumlu ISI'nin en değer verdiği aktörlerdendi.
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