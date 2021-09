https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-hukumeti-siyasi-lider-biraderin-hakkani-ile-catismada-yaralanmasi-yuzunden-gecikti--1048648815.html

'Taliban hükümeti, siyasi lider Birader'in Hakkani ile çatışmada yaralanması yüzünden gecikti'

ABD ile yabancı güçlerin çekilmesine koşut Afganistan'ı ele geçiren İslamcı örgüt Taliban'ın cuma günü yapması beklenen yeni hükümet açıklamasının gecikmesiyle ilgili sökün eden Taliban-Hakkani ihtilafı söylentileriyle ilgili yeni bir iddia geldi. Bugün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in yeni hükümetin açıklanmasının elinin kulağında olduğunu duyurması öncesi patlak veren iddiaya göre yeni Afgan hükümetinin başına geçeceğinden söz edilen Taliban kurucularından, siyasi büro şefi Abdülgani Birader, cuma gününün ilerleyen saatlerinde kendi grubu ile Taliban'la işbirliği yapan radikal İslamcı örgüt Hakkani arasındaki çatışmada yaralandı. Bunun üzerine hem Taliban hem de Hakkani'nin hamisi olan Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı, Afgan başkenti Kabil'e giderek arabuluculuğa soyundu. Ardından Mücahid'den 'yeni hükümetin tez zamanda açıklanacağı' beyanı geldi.Taliban ruhani liderine itiraz sesleriPakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in haftasonunda Kabil'e uçakla indiğinde gazetecilere "Endişelenmeyin, her şey yoluna girecek" demesi dikkat çekti. Afgan muhalif kaynaklara ve Hindistan medyasına göre Hamid'in Taliban'ın eline geçmesinden beri Afganistan'ı ziyaret eden ilk üst düzey Pakistanlı yetkili olmasına, Taliban'ın ruhani lideri Heybetullah Ahundzade'yi hükümetin de üstünde bir güç olarak açıklama niyeti yüzünden diğer fraksiyon ve örgütlerle yaşadığı ihtilaf yol açtı. ANI ajansının haberleştirdiği Pencşir Observer'ın tweetlerine göre cuma gecesi Kabil'de duyulan ateş sesleri, Abdülgani Birader ile Enes Hakkani arasındaki iktidar mücadelesinin tetiklediği iki grup arasındaki çatışmadan kaynaklandı.Rubin: Birlik içinde Taliban, yanılsamadan ibaretABD istihbaratıyla içli dışlı olan American Enterprise Institute'dan Michael Rubin de 19fortyfive.com sitesinde 'Taliban'ın 3 Eylül'de hükümeti açıklama hedefine Hakkani ve diğer Taliban fraksiyonlarının Ahundzade'yi ruhani lider olarak tanımayı reddetmesinden ötürü ulaşamadığını' yazdı.'Bunun büyük bir krize dönüşebileceği endişesiyle ISI Başkanı Hamid'in Kabil'e acil ziyarette bulunduğunu' aktaran Rubin'e göre "birlik beraberlik içinde bir Taliban her zaman bir yanılsamadan ibaretti, zira Ketta Şurası, Hakkani'den de Kuzey Talibanı'ndan da çok farklı yapıda olageldi". Rubin, 'bazı Taliban fraksiyonlarının daha kapsayıcı hükümet istediğini ve Pencşir'deki muhaliflerle kanlı savaş istemediğini' de öne sürdü. 'Taliban Sözcüsü, Pakistan Büyükelçiliği'nden emir alıyor'ISI yeni rejime açık müdahale yapmak zorunda kalırken, İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih, 'İslamabad'ın aksini savunmasına rağmen, Taliban'ın Pakistan tarafından çok yakından kontrol ve idare edildiğini' söyledi. Salih "Taliban Sözcüsü kelimenin tam manasıyla her saat Pakistan Büyükelçiliği'nden talimat alıyor" dedi. CIA ile ISI'nın eseriHakkani'nin kurucusu olan 1980'lerde Sovyetlere karşı savaşan Afgan mücahit komutanlardan Celaleddin Hakkani, o dönemde CIA'in ve mücahitlere gelen Amerikan fon ve silahlarının dağıtımından sorumlu ISI'nin en değer verdiği aktörlerdendi.

