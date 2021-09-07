Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Taliban hükümeti açıkladı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210907/cinli-sanatcinin-isvicredeki-hesaplari-kapatiliyor--1048695978.html
Çinli sanatçının İsviçre'deki hesapları kapatılıyor
Çinli sanatçının İsviçre'deki hesapları kapatılıyor
Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin kurduğu derneğin İsviçre merkezli Credit Suisse bankasındaki hesabının kapatıldığı duyuruldu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T17:17+0300
2021-09-07T17:17+0300
yaşam
kültür & sanat
çin
isviçre
credit suisse
ai weiwei
sanat
bloke
fotoğraf yarışması
kapatma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044114329_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_51583a9a1a27db26d763b0dae1c00d62.jpg
Çinli sanatçı Ai Weiwei, sosyal medya hesaplarından da yaptığı açıklamada, Credit Suisse'nin, derneğinin banka hesabını kapatma kararı aldığını açıkladı.Ai, yaptığı açıklamada "Credit Suisse bunu, sabıka kaydı olan kişilerle ilgili tüm hesapları kapatmaya yönelik yeni bir politikaya uygun olarak yaptı" ifadelerini kullandı.Ai, daha sonra Credit Suisse'in 24 Haziran'da kendisini arayarak 2016'da kurduğu ifade özgürlüğü ve sanat vakfına ait hesabın 'en kısa sürede' kapatılacağını söylediğini belirtti.Bankadan ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Bunun yerine banka yönetimi daha önce benzer bir olayda Banka yönetimi, “Müşteri ilişkilerimizle ilgili iddialara yanıt vermiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20190523/cinli-sanatci-Weiweiden-volkswagene-dava-1039138301.html
çin
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044114329_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d8a55f250288e7cab1c517476880013e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kültür & sanat, çin, isviçre, credit suisse, ai weiwei, sanat, bloke, fotoğraf yarışması, kapatma, banka hesabı

Çinli sanatçının İsviçre'deki hesapları kapatılıyor

17:17 07.09.2021
© AP Photo / Michael SohnÇinli sanatçı Weiwei'nin Hong Kong'daki fotoğrafı, 'kaba' olduğu gerekçesiyle kaldırıldı
Çinli sanatçı Weiwei'nin Hong Kong'daki fotoğrafı, 'kaba' olduğu gerekçesiyle kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Michael Sohn
Abone ol
Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin kurduğu derneğin İsviçre merkezli Credit Suisse bankasındaki hesabının kapatıldığı duyuruldu.
Çinli sanatçı Ai Weiwei, sosyal medya hesaplarından da yaptığı açıklamada, Credit Suisse'nin, derneğinin banka hesabını kapatma kararı aldığını açıkladı.
Ai, yaptığı açıklamada "Credit Suisse bunu, sabıka kaydı olan kişilerle ilgili tüm hesapları kapatmaya yönelik yeni bir politikaya uygun olarak yaptı" ifadelerini kullandı.
Ai, daha sonra Credit Suisse'in 24 Haziran'da kendisini arayarak 2016'da kurduğu ifade özgürlüğü ve sanat vakfına ait hesabın 'en kısa sürede' kapatılacağını söylediğini belirtti.
Bankadan ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Bunun yerine banka yönetimi daha önce benzer bir olayda Banka yönetimi, “Müşteri ilişkilerimizle ilgili iddialara yanıt vermiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2019
DÜNYA
Çinli sanatçı Weiwei'den Volkswagen'e dava
23 Mayıs 2019, 17:56
110000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce