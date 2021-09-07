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https://tr.sputniknews.com/20210907/muglada-turk-kara-sularina-itilen-21-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1048675972.html
Muğla'da Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T06:43+0300
2021-09-07T06:43+0300
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Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210907/izmir-aciklarinda-can-sallari-icindeki-74-kacak-gocmen-kurtarildi--------1048673226.html
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yunanistan, muğla, datça, göçmen, düzensiz göç
Muğla'da Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca
Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.