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Peskov: Gine’deki Rus şirketlerin çıkarlarının zarar görmemesini umuyoruz
Peskov: Gine’deki Rus şirketlerin çıkarlarının zarar görmemesini umuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri darbenin gerçekleştiği Gine’deki durumu dikkatle takip ettiklerini, durum nasıl gelişirse gelişsin ülkedeki Rus... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T16:05+0300
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rusya
taliban
dmitriy peskov
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Gazetecilere konuşan Peskov, “Gine’de olanları elbette dikkatle takip ediyoruz. Gine’deki durumun mümkün olan en kısa zamanda yasal çerçeveye dönmesini istiyoruz. Kuşkusuz her halükarda işletmelerimizin, şirketlerimizin zarar görmemesini, çıkarlarının korunmasını bekliyoruz” dedi.Peskov, Gine’deki durumun alüminyum piyasasını gerçekten olumsuz etkileyebilecek ciddi bir faktör olduğunu, ancak Moskova’nın henüz sektörden kaynakların alüminyum üretiminin üçte biri kadarını kaybedebileceğini belirttiği Rusal şirketine destek sunmayı planlamadığını söyledi.Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak Rusal şirketinin Gine’de yaşananlar yüzünden alüminyum üretiminin üçte birini kaybedebileceğini belirtmişti.‘Taliban’ın tanınmasına yönelik henüz bir karar almadık’Peskov, “Henüz Taliban’ın tanınmasına ilişkin bir karar alınmadı. Orada olan her şeyi son derece dikkatle takip ediyoruz. Şu anda Taliban’ın vaatleri ve açıklamalarının gelecekteki eylemleri ile ne kadar bağdaşacağını anlamaya çalışıyoruz” dedi.‘Bitcoin’i tanımaya hazır değiliz’Rusya’nın, kriptopara birimi Bitcoin’i tanımaya hazır olmadığını, bunun için bir gerekçeleri de olmadığını belirten Peskov, “Bunların fiilen parasal araçlarla eşit tutulması, finansal ve ekonomik sisteme zarardan başka bir şey getirmez” ifadelerini kullandı.
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rusya, taliban, dmitriy peskov, gine, bitcoin

Peskov: Gine’deki Rus şirketlerin çıkarlarının zarar görmemesini umuyoruz

16:05 07.09.2021 (güncellendi: 16:06 07.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri darbenin gerçekleştiği Gine’deki durumu dikkatle takip ettiklerini, durum nasıl gelişirse gelişsin ülkedeki Rus şirketler ve işletmecilerin işle ilgili çıkarlarının zarar görmemesini umduğunu söyledi. Peskov, Gine’de yaşananların alüminyum piyasasını olumsuz etkileyebilecek bir faktör olduğunu kaydetti.
Gazetecilere konuşan Peskov,Gine’de olanları elbette dikkatle takip ediyoruz. Gine’deki durumun mümkün olan en kısa zamanda yasal çerçeveye dönmesini istiyoruz. Kuşkusuz her halükarda işletmelerimizin, şirketlerimizin zarar görmemesini, çıkarlarının korunmasını bekliyoruz” dedi.
Peskov, Gine’deki durumun alüminyum piyasasını gerçekten olumsuz etkileyebilecek ciddi bir faktör olduğunu, ancak Moskova’nın henüz sektörden kaynakların alüminyum üretiminin üçte biri kadarını kaybedebileceğini belirttiği Rusal şirketine destek sunmayı planlamadığını söyledi.
Daha önce Sputnik’e konuşan bir kaynak Rusal şirketinin Gine’de yaşananlar yüzünden alüminyum üretiminin üçte birini kaybedebileceğini belirtmişti.

‘Taliban’ın tanınmasına yönelik henüz bir karar almadık’

Peskov, “Henüz Taliban’ın tanınmasına ilişkin bir karar alınmadı. Orada olan her şeyi son derece dikkatle takip ediyoruz. Şu anda Taliban’ın vaatleri ve açıklamalarının gelecekteki eylemleri ile ne kadar bağdaşacağını anlamaya çalışıyoruz” dedi.

‘Bitcoin’i tanımaya hazır değiliz’

Rusya’nın, kriptopara birimi Bitcoin’i tanımaya hazır olmadığını, bunun için bir gerekçeleri de olmadığını belirten Peskov, “Bunların fiilen parasal araçlarla eşit tutulması, finansal ve ekonomik sisteme zarardan başka bir şey getirmez” ifadelerini kullandı.
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