https://tr.sputniknews.com/20210907/sonar-arastirma-en-basarili-belediye-baskanlarini-acikladi-1048694684.html

Sonar araştırma en başarılı belediye başkanlarını açıkladı

Sonar araştırma en başarılı belediye başkanlarını açıkladı

Sonar Araştırma, en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını yayınladı. Çalışmanın sonuçlarına göre ilk sırada Erzurum Büyükşehir Belediye... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T16:48+0300

2021-09-07T16:48+0300

2021-09-07T16:48+0300

türkiye

araştırma

ekrem imamoğlu

erzurum büyükşehir belediyesi

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Sonar Araştırma, Türkiye'nin büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir olmayan illerin belediye başkanlarının, seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını saptamak amacıyla bir çalışma yaptı. Ağustos - Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen çalışma kapsamında 19 bin kişinin görüşleri alındı.İlk sırada Ezurum, ikinci sırada İstanbulHaberler.com'un aktardığı sonuçlara göre ilk sırada yüzde 60.6 oy oranı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ikinci sırada ise yüzde 55.7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.Yavaş listenin beşinci sırasındaListenin üçüncü sırasında yüzde 54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dördüncü sırada yüzde 53.6 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listenin beşinci sırasında yer bulabildi.Listenin devamı şu şekilde:6 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin7 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen8 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş9 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer10- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün

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araştırma, ekrem imamoğlu, erzurum büyükşehir belediyesi