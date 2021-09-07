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https://tr.sputniknews.com/20210907/tmo-ton-basina-300-dolardan-arpa-ithal-edecek-1048693576.html
TMO, ton başına 300 dolardan arpa ithal edecek
TMO, ton başına 300 dolardan arpa ithal edecek
TMO bugün yapılan 245 bin ton arpa ithalat ihalesinde fiyat ton başına ortalama 300.65 dolara çıktı. İhale onaylanırsa bu sezonun en yüksek fiyatına... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T16:07+0300
2021-09-07T16:07+0300
arpa
ekonomi
ithalat
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
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Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu hasat sezonunda arpa ithalatı için yaptığı beşinci ihalede en yüksek fiyata ulaşıldı.Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre ofis, son olarak 20 Ağustos’ta yapılan 270 bin ton arpa ithalatı ihalesinde 245 bin ton arpayı ton başına ortalama 285.08 dolardan almıştı.TMO'’nun 3 Ağustos 2021’de yaptığı 515 bin ton arpa ithalat ihalesinde ise, ton başına ortalama 279.5 dolarlık fiyat teklifini ‘çok yüksek’ diye ihaleyi iptal etmişti.Sezonun en yüksek fiyatıToprak Mahsulleri Ofisi’nin bu hasat sezonunda arpa ithalatı için yaptığı beşinci ihalede en yüksek fiyata ulaşıldı.Ofis, 24 Haziran’dan bugüne kadar 5 kez arpa ithalatı için ihale açtı.
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arpa, ithalat, toprak mahsulleri ofisi (tmo)

TMO, ton başına 300 dolardan arpa ithal edecek

16:07 07.09.2021
© AAArpa, buğday
Arpa, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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TMO bugün yapılan 245 bin ton arpa ithalat ihalesinde fiyat ton başına ortalama 300.65 dolara çıktı. İhale onaylanırsa bu sezonun en yüksek fiyatına ulaşılacak. Ofis, tonu ortalama 300.65 dolardan (yaklaşık 2 bin 500 TL) arpa ithalatı yapacak.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu hasat sezonunda arpa ithalatı için yaptığı beşinci ihalede en yüksek fiyata ulaşıldı.
Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre ofis, son olarak 20 Ağustos’ta yapılan 270 bin ton arpa ithalatı ihalesinde 245 bin ton arpayı ton başına ortalama 285.08 dolardan almıştı.
TMO'’nun 3 Ağustos 2021’de yaptığı 515 bin ton arpa ithalat ihalesinde ise, ton başına ortalama 279.5 dolarlık fiyat teklifini ‘çok yüksek’ diye ihaleyi iptal etmişti.

Sezonun en yüksek fiyatı

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu hasat sezonunda arpa ithalatı için yaptığı beşinci ihalede en yüksek fiyata ulaşıldı.
Ofis, 24 Haziran’dan bugüne kadar 5 kez arpa ithalatı için ihale açtı.
24 Haziran 2021’de yapılan 320 bin ton yemlik arpa ithalat ihalesinde ton başına ortalama 270.69 dolardan alım yapıldı.
12 Temmuz 2021’de 440 bin tonluk arpa ithalat ihalesinde ton başına ortalama 237.16 dolardan arpa alındı.
3 Ağustos 2021’de 515 bin ton arpa ithalatı ihalesinde ortalama 279.50 dolarlık fiyat oluştu. TMO, bu fiyatı yüksek diye tümüyle iptal etti.
20 Ağustos 2021’de 270 bin ton ithalat ihalesinin 25 bin tonluk kısmı iptal edildi, 245 bin ton arpa ortalama 285.08 dolardan onaylandı.
7 Eylül’deki 245 bin ton arpa ithalat ihalesinde ton başına ortalama 300.65 dolar teklif verildi.
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