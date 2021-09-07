https://tr.sputniknews.com/20210907/tmo-ton-basina-300-dolardan-arpa-ithal-edecek-1048693576.html

TMO, ton başına 300 dolardan arpa ithal edecek

TMO, ton başına 300 dolardan arpa ithal edecek

TMO bugün yapılan 245 bin ton arpa ithalat ihalesinde fiyat ton başına ortalama 300.65 dolara çıktı. İhale onaylanırsa bu sezonun en yüksek fiyatına... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T16:07+0300

2021-09-07T16:07+0300

2021-09-07T16:07+0300

arpa

ekonomi

ithalat

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

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Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu hasat sezonunda arpa ithalatı için yaptığı beşinci ihalede en yüksek fiyata ulaşıldı.Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre ofis, son olarak 20 Ağustos’ta yapılan 270 bin ton arpa ithalatı ihalesinde 245 bin ton arpayı ton başına ortalama 285.08 dolardan almıştı.TMO'’nun 3 Ağustos 2021’de yaptığı 515 bin ton arpa ithalat ihalesinde ise, ton başına ortalama 279.5 dolarlık fiyat teklifini ‘çok yüksek’ diye ihaleyi iptal etmişti.Sezonun en yüksek fiyatıToprak Mahsulleri Ofisi’nin bu hasat sezonunda arpa ithalatı için yaptığı beşinci ihalede en yüksek fiyata ulaşıldı.Ofis, 24 Haziran’dan bugüne kadar 5 kez arpa ithalatı için ihale açtı.

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arpa, ithalat, toprak mahsulleri ofisi (tmo)