Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/abd-mahkemesi-turkiyenin-yildiz-avcisi-biblosunun-iadesi-icin-actigi-davayi-reddetti-1048715183.html
ABD mahkemesi, Türkiye'nin 'Yıldız Avcısı' biblosunun iadesi için açtığı davayı reddetti
ABD mahkemesi, Türkiye'nin 'Yıldız Avcısı' biblosunun iadesi için açtığı davayı reddetti
ABD mahkemesi, Anadolu'da milattan önce 3 bin yılına ait olduğu düşünülen "Guennol Stargazer" (Yıldız Avcısı) biblosunun iadesi için Türkiye'nin Cristie's... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T10:40+0300
2021-09-08T10:43+0300
türkiye
abd
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1044311185_0:387:1000:950_1920x0_80_0_0_a364c4b495c3e5a2eeb737676980b344.jpg
ABD'de Anadolu’dan kaçırılan binlerce yıllık heykelciklerin satışa çıkarılması karşısında harekete geçen Türkiye'nin New York'taki Christie’s Müzayede Evi'nde tutulan 'Guennol Stargazer' (Guennol Yıldız Gözlemcisi ya da Yıldız Avcısı) diye bilinen heykelciğin iadesi için verdiği mücadelede yeni gelişme yaşandı.Mahkeme, Türkiye’nin yaptığı başvuruyla ilgili olarak “zaman aşımını” gerekçe göstererek, biblonun iade talebini geri çevirdi.Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Alison Nathan, Türkiye'nin biblonun nerede olduğunu onlarca yıl önce bilmesi gerekirken, Christie'nin bunu açık artırmaya çıkarmadan hemen önce 2017 yılı nisan ayına kadar dava açmayarak hatalı davrandığına hükmetti.Euronews Türkçe'de yer alan habere göre yargıç Nathan, Türkiye’nin Osmanlı döneminde 1906 yılında kabul edilen Eski Eserler Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra çalındığını duruşmalarda kanıtlayamadığı için bu kararın alındığı açıkladı. Başvuru ile ilgili nisan ayında 8 gün süren duruşma düzenlendi.Türkiye’nin hukuk mücadelesiHeykelciğin 2017'den beri geri alınması için girişimlerde bulunan Ankara, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1869'da yürürlüğe giren ve son halini 1906'da alan Eski Eserler Kanunu'nun (Asar-ı Atika Nizamnamesi) ihlal edildiğini ileri sürüyor.1906 yasası, ülke topraklarının kamu ya da özel alanlarında bulunan her türlü tarihi eserin devlete ait olduğunu ve yasal olarak yurt dışına çıkarılamayacağını belirtiyor.Christie's müzayede evinin "Türk hukukunu tamamen ve kabul edilemez şekilde hiçe saydığını" ileri süren Ankara, 23 santimetre büyüklüğündeki mermerden heykelciğin Anadolu topraklarına geri dönmesini istiyor.Heykelcik yasadan önce mi sonra mı bulundu?Londra merkezli dünyaca müzayede evi ise "Stargazer"ın bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bulunduğuna ve ülke dışına çıkarıldığına dair Türkiye'nin elinde somut deliller olmadığını ileri sürerek iade talebini reddediyor. Göğe bakan bir kadın figürü olan eserin Anadolu'da bulunduğunu kabul eden Cristie's, "Aramanın yapıldığı veya yurt dışına çıkarıldığı sürece dair ne bir şahit ne de bir foto bulunuyor" diyor.New York Times Gazetesi'ne göre heykelcik Anadolu'dan gidişinin ardından ilk defa 1960 yılında gün yüzüne çıktı. Amerikalı milyarder Alastair Bradley Martin'in koleksiyonunda ortaya çıkan mermerden heykele Martin, "The Guennol Stargazer" adını verdi. "Guennol" Galcede Martin'in soyadını ifade ediyor. Stargazer (Yıldız Avcısı) ise biblonun başının yukarı bakmasından dolayı yıldızları inceler gibi görünmesinden esinlenerek konulmuş.Eser 1993 yılında ABD’li milyarder Michael Steinhardt tarafından satın alındı.1966 ile 2007 arasında bir çok defa New York'taki Metropolitan Museum of Art'ta sergilenen tarihi eser, 2017'de Londra merkezli Christie's müzayede salonunda açık artırmaya çıkarıldı. Eserden dünyada şu ana kadar sadece 15 tanesine rastlanmasından dolayı Cristie's "Yıldız Avcısı"nın "eşsiz ve amblematik bir sanat eseri" olduğunu belirtiyor. Tarihi eser açık artırmada 14,5 milyon dolara satıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1044311185_0:294:1000:1044_1920x0_80_0_0_9051dba3ea8677f300e8e72a7137ef38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, mahkeme

ABD mahkemesi, Türkiye'nin 'Yıldız Avcısı' biblosunun iadesi için açtığı davayı reddetti

10:40 08.09.2021 (güncellendi: 10:43 08.09.2021)
© AA / Lale Bildirici'Guennol Stargazer' (Guennol Yıldız Gözlemcisi ya da Yıldız Avcısı) diye bilinen heykelcik
'Guennol Stargazer' (Guennol Yıldız Gözlemcisi ya da Yıldız Avcısı) diye bilinen heykelcik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA / Lale Bildirici
Abone ol
ABD mahkemesi, Anadolu'da milattan önce 3 bin yılına ait olduğu düşünülen "Guennol Stargazer" (Yıldız Avcısı) biblosunun iadesi için Türkiye'nin Cristie's müzayede evi ve ABD’li hedge fon milyarderi Michael Steinhardt aleyhine açtığı davayı reddetti.
ABD'de Anadolu’dan kaçırılan binlerce yıllık heykelciklerin satışa çıkarılması karşısında harekete geçen Türkiye'nin New York'taki Christie’s Müzayede Evi'nde tutulan 'Guennol Stargazer' (Guennol Yıldız Gözlemcisi ya da Yıldız Avcısı) diye bilinen heykelciğin iadesi için verdiği mücadelede yeni gelişme yaşandı.
Mahkeme, Türkiye’nin yaptığı başvuruyla ilgili olarak “zaman aşımını” gerekçe göstererek, biblonun iade talebini geri çevirdi.
Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Alison Nathan, Türkiye'nin biblonun nerede olduğunu onlarca yıl önce bilmesi gerekirken, Christie'nin bunu açık artırmaya çıkarmadan hemen önce 2017 yılı nisan ayına kadar dava açmayarak hatalı davrandığına hükmetti.
Euronews Türkçe'de yer alan habere göre yargıç Nathan, Türkiye’nin Osmanlı döneminde 1906 yılında kabul edilen Eski Eserler Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra çalındığını duruşmalarda kanıtlayamadığı için bu kararın alındığı açıkladı. Başvuru ile ilgili nisan ayında 8 gün süren duruşma düzenlendi.

Türkiye’nin hukuk mücadelesi

Heykelciğin 2017'den beri geri alınması için girişimlerde bulunan Ankara, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1869'da yürürlüğe giren ve son halini 1906'da alan Eski Eserler Kanunu'nun (Asar-ı Atika Nizamnamesi) ihlal edildiğini ileri sürüyor.
1906 yasası, ülke topraklarının kamu ya da özel alanlarında bulunan her türlü tarihi eserin devlete ait olduğunu ve yasal olarak yurt dışına çıkarılamayacağını belirtiyor.
Christie's müzayede evinin "Türk hukukunu tamamen ve kabul edilemez şekilde hiçe saydığını" ileri süren Ankara, 23 santimetre büyüklüğündeki mermerden heykelciğin Anadolu topraklarına geri dönmesini istiyor.

Heykelcik yasadan önce mi sonra mı bulundu?

Londra merkezli dünyaca müzayede evi ise "Stargazer"ın bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bulunduğuna ve ülke dışına çıkarıldığına dair Türkiye'nin elinde somut deliller olmadığını ileri sürerek iade talebini reddediyor. Göğe bakan bir kadın figürü olan eserin Anadolu'da bulunduğunu kabul eden Cristie's, "Aramanın yapıldığı veya yurt dışına çıkarıldığı sürece dair ne bir şahit ne de bir foto bulunuyor" diyor.
New York Times Gazetesi'ne göre heykelcik Anadolu'dan gidişinin ardından ilk defa 1960 yılında gün yüzüne çıktı. Amerikalı milyarder Alastair Bradley Martin'in koleksiyonunda ortaya çıkan mermerden heykele Martin, "The Guennol Stargazer" adını verdi. "Guennol" Galcede Martin'in soyadını ifade ediyor. Stargazer (Yıldız Avcısı) ise biblonun başının yukarı bakmasından dolayı yıldızları inceler gibi görünmesinden esinlenerek konulmuş.
Eser 1993 yılında ABD’li milyarder Michael Steinhardt tarafından satın alındı.
1966 ile 2007 arasında bir çok defa New York'taki Metropolitan Museum of Art'ta sergilenen tarihi eser, 2017'de Londra merkezli Christie's müzayede salonunda açık artırmaya çıkarıldı. Eserden dünyada şu ana kadar sadece 15 tanesine rastlanmasından dolayı Cristie's "Yıldız Avcısı"nın "eşsiz ve amblematik bir sanat eseri" olduğunu belirtiyor. Tarihi eser açık artırmada 14,5 milyon dolara satıldı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:42Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı
10:40YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
10:40ABD mahkemesi, Türkiye'nin 'Yıldız Avcısı' biblosunun iadesi için açtığı davayı reddetti
10:28Yeni iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu
10:22Devre mülk mağdurları ikinci kez dolandırıldı: 15 maddede dikkat edilmesi gerekenler
10:05MEB duyurdu: Kovid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni
10:00Faciadan dönüldü: Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
09:55Sarıkaya: CHP'li isim, 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sorun yok, birlikte yemek yediler' dedi
09:49Şenol Güneş: Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor, bu düzende bir yanlışlık var
09:47Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
09:40Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yasağını kaldırdı
09:36Selvi: AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti
09:35Süreyya Ayhan, beden eğitimi öğretmeni olarak atandı
09:23CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasında
09:17Prof. Dr. Balık, merak edilenleri anlattı: Mu varyantı nedir, belirtileri neler?
09:15Hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
09:10Sözleşmeli öğretmen eşlerin yer değiştirme başvurularında süre uzatıldı
08:55Rıdvan Dilmen: Ben hiçbir parayı küçümsemem, 8 bin liraya çalışan insanlar var
08:29Milyarder yatırımcı Novogratz: Bitcoin'deki düşüş balondan kaçan hava gibi
08:04Emlakçılar, yüksek kiraların nedenlerini açıkladı: Kentsel dönüşüm, pandemi, geri dönen öğrenciler