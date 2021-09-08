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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını sokakta tabancayla vurup yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan yakalanıp... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T18:45+0300
2021-09-08T18:45+0300
yaşam
türkiye
kocaeli
kadına şiddet
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde öğle saatlerinde çocuğunu okula bıraktıktan evine dönen G.C. adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.C. ile karşılaştı.Çıkan tartışmada Y.C., yanındaki tabancayla G.C.'ye ateş etti.G.C. kanlar içinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan Y.C.'yi ise çevredekiler yakaladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.C., sağlık görevlilerince ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.Müdahale edene 'Yaklaşma vururum' dediSaldırgana müdahale eden kişi, olayı şöyle anlattı:"Abla, can havliyle ağabeyin elindeki silaha sarıldı. Kapının önündeydim, silah ile ablanın sesini duydum. O sırada 'Ne oluyor?' dediğim anda ağabey, silahı bana da doğrulttu, 'Yaklaşma vururum’ dedi.O ara dikkati dağılınca abla, ağabeyin elindeki silaha vurdu ve silah önüme düştü. Silahı aldım, evimin bahçesine attım. Ondan sonra mahalleden arkadaşlar geldi, ağabeyin ayağı takılıp düştü. Abla da zaten yaralıydı, ambulansı aradık. Polisler geldi, ağabeyi polise teslim ettik.''
kocaeli
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türkiye, kocaeli, kadına şiddet

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

18:45 08.09.2021
© DHAKadına yönelik şiddet protestosu - İstanbul Sözleşmesi
Kadına yönelik şiddet protestosu - İstanbul Sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
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Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını sokakta tabancayla vurup yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde öğle saatlerinde çocuğunu okula bıraktıktan evine dönen G.C. adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.C. ile karşılaştı.
Çıkan tartışmada Y.C., yanındaki tabancayla G.C.'ye ateş etti.
G.C. kanlar içinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan Y.C.'yi ise çevredekiler yakaladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.C., sağlık görevlilerince ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.

Müdahale edene 'Yaklaşma vururum' dedi

Saldırgana müdahale eden kişi, olayı şöyle anlattı:
"Abla, can havliyle ağabeyin elindeki silaha sarıldı. Kapının önündeydim, silah ile ablanın sesini duydum. O sırada 'Ne oluyor?' dediğim anda ağabey, silahı bana da doğrulttu, 'Yaklaşma vururum’ dedi.
O ara dikkati dağılınca abla, ağabeyin elindeki silaha vurdu ve silah önüme düştü. Silahı aldım, evimin bahçesine attım. Ondan sonra mahalleden arkadaşlar geldi, ağabeyin ayağı takılıp düştü. Abla da zaten yaralıydı, ambulansı aradık. Polisler geldi, ağabeyi polise teslim ettik.''
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