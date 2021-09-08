https://tr.sputniknews.com/20210908/disisleri-rum-yonetiminin-cag-disi-ve-dusmanca-tutumunu-kiniyoruz-1048734477.html

Dışişleri: Rum yönetiminin çağdışı ve düşmanca tutumunu kınıyoruz

Dışişleri: Rum yönetiminin çağdışı ve düşmanca tutumunu kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca Güney Kıbrıs tarafından okullarda okutulan bir ders kitabında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T17:26+0300

2021-09-08T17:26+0300

2021-09-08T17:34+0300

dışişleri

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır.GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY’nin bu son eylemi, Ada’da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir.

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2021

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dışişleri