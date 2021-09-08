Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/emlakcilar-yuksek-kiralarin-nedenlerini-acikladi-kentsel-donusum-pandemi-geri-donen-ogrenciler-1048711437.html
Emlakçılar, yüksek kiraların nedenlerini açıkladı: Kentsel dönüşüm, pandemi, geri dönen öğrenciler
Emlakçılar, yüksek kiraların nedenlerini açıkladı: Kentsel dönüşüm, pandemi, geri dönen öğrenciler
Uzmanlar, İstanbul’daki bu kira artışının nedenini bir anda başlayan kentsel dönüşüme, pandemiden dolayı kentten ayrılanların tekrar gelmesine ve yüz yüze... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T08:04+0300
2021-09-08T08:03+0300
türkiye
emlak
kira
emlakçı
fiyat artışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104140/14/1041401404_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_8d094e717d68206e83464e998f61a3a9.jpg
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, kira artışının en büyük nedeninin, 2020’de konut kredi kampanyaları ile konutların çoğunun satılması ile koronavirüsten dolayı ise yeni konut yapımlarının yavaşlaması olduğunu söyledi.Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre Akdoğan, pandemi koşulların getirdiği zorlukların maliyetler üzerindeki artışın konut üretimini yavaşlattığını söyleyerek “Böylece konut stoku tükendi ama talep devam ediyor. Bu da fiyatlara yansıdı. Talebe karşılık gelecek yeni konutlar yerine konulamadı” dedi.Sahte ilanlar üzerinden kaparo alanlara dikkatKentsel dönüşümün artıştaki payını vurgulayan Akdoğan, “Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren yurttaşların ev arayışları oldu, kısıtlamaların kalkmasıyla yeni evlenenlerin de ev talebi oldu. Konut kredisi yüksek olunca insanlar ev kiralamayı tercih ediyor. Yüz yüze eğitimin başlamış olması da bir neden” diye konuştu. İlerleyen dönemlerde kiraların daha fazla artacağını zannetmediklerini belirten Akdoğan, şöyle devam etti:“Artış yeni ev tutanlar için büyük bir handikap. Kirada olan kişi en fazla yıllık TÜFE endeksi kadar kirasına zam yapılabilir. Kiralık ev piyasası karaborsaya dönmüş durumda. Mağdur olanlar var. Sahte ilanlar üzerinden kapora parası alan kişiler de var.”İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa da kira artışının üç sebebinin olduğunu belirterek, “Birincisi, kentsel dönüşümün bir anda olması. İstanbul genelinde ortalama yedi bin bina bir anda yıkıldı. Kentsel dönüşümünden dolayı bu insanlar ev arayışına girdi. İki ve üçüncü neden ise pandemiden dolayı memleketine gidenler ile öğrencilerin geri dönmesi. Kentsel dönüşüm sonuçlanınca insanlar evine dönecek. İki yıl içerisinde bu artış tersine dönecek” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210907/ogrencilere-kira-tavsiyesi-sozlesmeye-madde-yazdirin-1048689572.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104140/14/1041401404_100:0:952:639_1920x0_80_0_0_45e8a88a7f7751c07cd719679d52c9d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emlak, kira, emlakçı, fiyat artışı

Emlakçılar, yüksek kiraların nedenlerini açıkladı: Kentsel dönüşüm, pandemi, geri dönen öğrenciler

08:04 08.09.2021
© REUTERS / MURAD SEZERİstanbul bina, manzara, Maslak
İstanbul bina, manzara, Maslak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
Abone ol
Uzmanlar, İstanbul’daki bu kira artışının nedenini bir anda başlayan kentsel dönüşüme, pandemiden dolayı kentten ayrılanların tekrar gelmesine ve yüz yüze eğitimin başlamasına bağladı.
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, kira artışının en büyük nedeninin, 2020’de konut kredi kampanyaları ile konutların çoğunun satılması ile koronavirüsten dolayı ise yeni konut yapımlarının yavaşlaması olduğunu söyledi.
Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre Akdoğan, pandemi koşulların getirdiği zorlukların maliyetler üzerindeki artışın konut üretimini yavaşlattığını söyleyerek “Böylece konut stoku tükendi ama talep devam ediyor. Bu da fiyatlara yansıdı. Talebe karşılık gelecek yeni konutlar yerine konulamadı” dedi.

Sahte ilanlar üzerinden kaparo alanlara dikkat

Kentsel dönüşümün artıştaki payını vurgulayan Akdoğan, “Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren yurttaşların ev arayışları oldu, kısıtlamaların kalkmasıyla yeni evlenenlerin de ev talebi oldu. Konut kredisi yüksek olunca insanlar ev kiralamayı tercih ediyor. Yüz yüze eğitimin başlamış olması da bir neden” diye konuştu. İlerleyen dönemlerde kiraların daha fazla artacağını zannetmediklerini belirten Akdoğan, şöyle devam etti:
“Artış yeni ev tutanlar için büyük bir handikap. Kirada olan kişi en fazla yıllık TÜFE endeksi kadar kirasına zam yapılabilir. Kiralık ev piyasası karaborsaya dönmüş durumda. Mağdur olanlar var. Sahte ilanlar üzerinden kapora parası alan kişiler de var.”
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
TÜRKİYE
Öğrencilere kira tavsiyesi: 'Sözleşmeye madde yazdırın'
Dün, 14:52
İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa da kira artışının üç sebebinin olduğunu belirterek, “Birincisi, kentsel dönüşümün bir anda olması. İstanbul genelinde ortalama yedi bin bina bir anda yıkıldı. Kentsel dönüşümünden dolayı bu insanlar ev arayışına girdi. İki ve üçüncü neden ise pandemiden dolayı memleketine gidenler ile öğrencilerin geri dönmesi. Kentsel dönüşüm sonuçlanınca insanlar evine dönecek. İki yıl içerisinde bu artış tersine dönecek” diye konuştu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:04Emlakçılar, yüksek kiraların nedenlerini açıkladı: Kentsel dönüşüm, pandemi, geri dönen öğrenciler
07:34Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti
07:30Eşinin boğazını kesip kaçan adam, arazide ölü bulundu
07:26Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
07:22Kaza yapan motosiklet 500 metre savruldu: 2 ölü
07:12Meteoroloji'den fırtına uyarısı
07:09Venezüella lideri Maduro, muhalefetle tamamlanan 2. tur görüşmelerini başarılı buldu
06:40Merih Demiral: Sonuca biz de çok şaşırdık, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz
06:26Japonya'da eski milletvekiline rüşvetten 4 yıl hapis ve 7.6 milyon yen para cezası
06:21Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
06:18Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
05:57Meksika'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
05:53Rus TV sunucusu Kiselev, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
05:46Kırım, Afrika ülkeleriyle tarımsal ticareti artırmayı hedefliyor
05:34Rus alüminyum şirketi Rusal, personelini Gine'den tahliye etmeye hazır
05:28Kovid-19’un yeni varyantı 'Mu' ABD’nin 49 eyaletine sıçradı
05:16Avrupa kıtasında en sıcak yaz bu yıl yaşandı
05:07Ukrayna, savunma kaynakları uğruna ABD’ye serbest ticaret bölgesi oluşturmayı önerdi
04:52Perseverance Mars’tan ilk kaya örneğini aldı
04:33Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Batı, Kişinev’i Rus karşıtı politikaya katılmaya zorluyor