https://tr.sputniknews.com/20210908/emlakcilar-yuksek-kiralarin-nedenlerini-acikladi-kentsel-donusum-pandemi-geri-donen-ogrenciler-1048711437.html

Emlakçılar, yüksek kiraların nedenlerini açıkladı: Kentsel dönüşüm, pandemi, geri dönen öğrenciler

Emlakçılar, yüksek kiraların nedenlerini açıkladı: Kentsel dönüşüm, pandemi, geri dönen öğrenciler

Uzmanlar, İstanbul’daki bu kira artışının nedenini bir anda başlayan kentsel dönüşüme, pandemiden dolayı kentten ayrılanların tekrar gelmesine ve yüz yüze... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T08:04+0300

2021-09-08T08:04+0300

2021-09-08T08:03+0300

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fiyat artışı

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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, kira artışının en büyük nedeninin, 2020’de konut kredi kampanyaları ile konutların çoğunun satılması ile koronavirüsten dolayı ise yeni konut yapımlarının yavaşlaması olduğunu söyledi.Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre Akdoğan, pandemi koşulların getirdiği zorlukların maliyetler üzerindeki artışın konut üretimini yavaşlattığını söyleyerek “Böylece konut stoku tükendi ama talep devam ediyor. Bu da fiyatlara yansıdı. Talebe karşılık gelecek yeni konutlar yerine konulamadı” dedi.Sahte ilanlar üzerinden kaparo alanlara dikkatKentsel dönüşümün artıştaki payını vurgulayan Akdoğan, “Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren yurttaşların ev arayışları oldu, kısıtlamaların kalkmasıyla yeni evlenenlerin de ev talebi oldu. Konut kredisi yüksek olunca insanlar ev kiralamayı tercih ediyor. Yüz yüze eğitimin başlamış olması da bir neden” diye konuştu. İlerleyen dönemlerde kiraların daha fazla artacağını zannetmediklerini belirten Akdoğan, şöyle devam etti:“Artış yeni ev tutanlar için büyük bir handikap. Kirada olan kişi en fazla yıllık TÜFE endeksi kadar kirasına zam yapılabilir. Kiralık ev piyasası karaborsaya dönmüş durumda. Mağdur olanlar var. Sahte ilanlar üzerinden kapora parası alan kişiler de var.”İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa da kira artışının üç sebebinin olduğunu belirterek, “Birincisi, kentsel dönüşümün bir anda olması. İstanbul genelinde ortalama yedi bin bina bir anda yıkıldı. Kentsel dönüşümünden dolayı bu insanlar ev arayışına girdi. İki ve üçüncü neden ise pandemiden dolayı memleketine gidenler ile öğrencilerin geri dönmesi. Kentsel dönüşüm sonuçlanınca insanlar evine dönecek. İki yıl içerisinde bu artış tersine dönecek” diye konuştu.

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emlak, kira, emlakçı, fiyat artışı