https://tr.sputniknews.com/20210908/prof-dr-balik-merak-edilenleri-anlatti-mu-varyanti-nedir-belirtileri-neler-1048712170.html

Prof. Dr. Balık, merak edilenleri anlattı: Mu varyantı nedir, belirtileri neler?

Prof. Dr. Balık, merak edilenleri anlattı: Mu varyantı nedir, belirtileri neler?

Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de iki kişide görüldüğü açıklanan Mu varyantıyla ilgili yanıtı merak edilen soruları yanıtladı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T09:17+0300

2021-09-08T09:17+0300

2021-09-08T09:18+0300

koronavirüs

türkiye

belirti

koronavirüs

ismail balık

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

mu varyantı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüsün Mu varyantının Türkiye'de iki kişide görüldüğünü söyledi. Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde, yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu" dedi.İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen koronavirüs varyantı, dünyada sağlık birimleri tarafından yakından izleniyor.Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Mu varyantıyla ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in sorularını yanıtladı:Aşıların etkisini azaltıyor mu?"Mu mutantının en önemli özelliği aşıların etkisini daha da azaltan bir mutasyon yapmış olması. Ama bu şaşırtıcı değil. Önemli olan bunların çok güçlü, hızlı yayılan, atletik mutasyonlar olup olmaması ve Delta varyantının yerine geçebilme gücünün bulunup bulunmaması. DSÖ tüm mutasyonları yakın takibe alıyor. Şu anki veriler Mu dahil çıkan mutasyonların, Delta’nın yerini alacak kadar güçlü olmadığı yönünde.Belirtileri neler?Mu mutantının belirtileri, diğer varyantlarda olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişiklikler şeklinde.Farkı var mı?Diğer varyantlardan farklı bir belirti şimdiye kadar göstermedi. Mu’dan korunma da diğer varyantlardan korunma ile aynı... En önemlisi de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Bu üç kuralı yerine getirirsek sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum.Daha mı öldürücü?Mu varyantı hızlı bulaşan ama daha ağır seyredip seyretmediği, öldürücü olup olmadığı tam olarak bilinmeyen bir mutant. Bu varyantın yayılma ihtimali, dünyaya hâkim olma ihtimali öngörülürse o takdirde aşılar hızlı biçimde etkili olacak şekilde 2-3 ay içinde değiştirilecektir. Bu nedenle Mu’dan korkmayalım."40 ülkede tespit edildiMu varyantı ilk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tespit edildi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. DSÖ, mutasyonun şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak dünyadaki tüm vakaların yüzde 0.1’inden azını oluşturduğunu ilan etti. Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD ve Hong Kong’da da vakalar bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210907/saglikbakani-koca-turkiyede-2-kiside-mu-varyanti-goruldu-1048680319.html

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türkiye, belirti, koronavirüs, ismail balık, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, mu varyantı