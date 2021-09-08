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https://tr.sputniknews.com/20210908/taliban-kadinlarin-spor-yapmasini-yasaklayacak-1048735944.html
Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak
Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak
Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Afganistan’da kadınların kriket ve bedenin İslami kurallarla izin verilenden fazla... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T20:07+0300
2021-09-08T20:07+0300
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spor
afganistan
taliban
karikatür
kadın hakları
kriket
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Afganistan’daki en popüler sporlardan biri olan kriket hakkında konuşan Vasik, “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini düşünmüyorum çünkü onların kriket oynamasına gerek yok. Bu spor sırasında yüzleri ve vücutlarının açılacağı durumlar olabilir. İslam kadınların bu şekilde görülmesine izin vermez” dedi.
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spor, afganistan, taliban, karikatür , kadın hakları, kriket

Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak

20:07 08.09.2021
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Afganistan’da kadınların kriket ve bedenin İslami kurallarla izin verilenden fazla açılabileceği başka sporlarla uğraşmasının yasaklanacağını söyledi.
Afganistan’daki en popüler sporlardan biri olan kriket hakkında konuşan Vasik, “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini düşünmüyorum çünkü onların kriket oynamasına gerek yok. Bu spor sırasında yüzleri ve vücutlarının açılacağı durumlar olabilir. İslam kadınların bu şekilde görülmesine izin vermez” dedi.
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