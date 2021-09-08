https://tr.sputniknews.com/20210908/taliban-kadinlarin-spor-yapmasini-yasaklayacak-1048735944.html

Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak

Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak

Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Afganistan’da kadınların kriket ve bedenin İslami kurallarla izin verilenden fazla... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T20:07+0300

2021-09-08T20:07+0300

2021-09-08T20:07+0300

multimedya

spor

afganistan

taliban

karikatür

kadın hakları

kriket

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Afganistan’daki en popüler sporlardan biri olan kriket hakkında konuşan Vasik, “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini düşünmüyorum çünkü onların kriket oynamasına gerek yok. Bu spor sırasında yüzleri ve vücutlarının açılacağı durumlar olabilir. İslam kadınların bu şekilde görülmesine izin vermez” dedi.

afganistan

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spor, afganistan, taliban, karikatür , kadın hakları, kriket