Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak

Afganistan’daki en popüler sporlardan biri olan kriket hakkında konuşan Vasik, “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini düşünmüyorum çünkü onların kriket oynamasına gerek yok. Bu spor sırasında yüzleri ve vücutlarının açılacağı durumlar olabilir. İslam kadınların bu şekilde görülmesine izin vermez” dedi.
Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Afganistan’da kadınların kriket ve bedenin İslami kurallarla izin verilenden fazla açılabileceği başka sporlarla uğraşmasının yasaklanacağını söyledi.
Afganistan’daki en popüler sporlardan biri olan kriket hakkında konuşan Vasik, “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini düşünmüyorum çünkü onların kriket oynamasına gerek yok. Bu spor sırasında yüzleri ve vücutlarının açılacağı durumlar olabilir. İslam kadınların bu şekilde görülmesine izin vermez” dedi.