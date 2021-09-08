https://tr.sputniknews.com/20210908/zengin-olacaksiniz-vaadiyle-15-kisiyi-dolandirdilar-magdurlarla-dogum-gunu-pastasi-kestiler-1048732637.html

'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar: Mağdurlarla doğum günü pastası kestiler

'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar: Mağdurlarla doğum günü pastası kestiler

Erzurum'da 3 kadın zengin olma vaadiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişiyi dolandırdı. Hesaplarına toplam 1 milyon lira geçiren şüpheliler... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:41+0300

2021-09-08T16:41+0300

2021-09-08T16:49+0300

türkiye

kripto

kredi

dolandırıcılık

mağdur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048732104_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4c802b4257b4212887dbb1c7b567db15.jpg

Erzurum’da kolay yoldan zengin olmak ümidiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişi aracı olan 3 kadın tarafından toplamda 1 milyon lira dolandırıldı. Dolandırıldıklarını aylarca anlamayan mağdurlar kendilerini dolandıran kadınların doğum gününe katılıp pasta dahi kesti.İddiaya göre Erzurum’da Tuba P., Seda K. ve Birgül D. isimli 3 kadın çevrelerinde yaşayan tanıdıklarına “Bizim sanal para hesabımız var, paranızı bize verin, kar sağlayıp size geri verilim” vaadiyle 15 kişiyi dolandırdı. 15 kişiden toplamda 1 milyon liraya yakın para alan kadınlar daha sonra mağdurlara ‘Hesabımız hacklendi, paralar gitti’ bahanesini sundu. Dolandırıldıklarını o zaman anlayan 15 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.Yapılan soruşturmanın ardından bugün Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen davada tutuksuz sanıklardan Tuba P., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla Ankara’dan duruşmaya katılırken diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Sanıklar sanal para ile uğraştıklarını fakat ana paranın bulunduğu hesabın hacklendiğini savundu.‘Kredi çekmesi için eşinden boşandırdı’Öte yandan kadınların 15 kişiyi ayrı bahanelerle dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların bazılarına arabalarını bazılarına ise evlerini sattıran dolandırıcılar mağdur Mustafa N.’nin eşiyle bankaya kredi çekmeye dahi gittiler. Öyle ki dolandırıcı Tuba P., Mustafa N.’nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi.Akşam eve gelen kadın, eşi Mustafa N.’ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden Mustafa N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.’ye verdi.Daha sonra verdiklerini parayı geri alamayan Mustafa N. ve eşi boşandıklarıyla kaldı.‘Garantili para dediler’Mağdurlardan Murat E. ise kendilerine garanti verdikleri için inandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:Öte yandan dolandırıcıların mağdurlarla kurdukları samimiyet ise pes dedirtti. Dolandırıcılar kendi doğum gününe çağırdıkları mağdurlarla pasta kesip fotoğraf çekildikleri görüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kripto, kredi, dolandırıcılık, mağdur