https://tr.sputniknews.com/20210909/13-soruda-pcr-testi-zorunlulugu-1048749784.html

13 soruda PCR testi zorunluluğu

13 soruda PCR testi zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelge yayımlayarak, aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu getirdi. Buna göre, işverenler haftada bir işçilerden... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T09:29+0300

2021-09-09T09:29+0300

2021-09-09T09:29+0300

koronavirüs

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

işçi

işveren

iş yeri

test kiti

pcr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre işverenler aşı olmayan çalışanlardan haftada bir test yaptırmasını isteyebilecek. Bu uygulama, "Test uygulaması zorunlu mu?", "Kimler test yaptıracak?", "Çalışanın itiraz hakkı olacak mı?, "İşveren test yaptırmak istemeyen işçiyi işten çıkartabilecek mi?" gibi soruları gündeme getirdi. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, bugünkü yazısında PCR testi konusunda tüm merak edilenlere yer verdi.1)PCR testi zorunlu mu oldu?İşveren, Kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.2)İşveren test istemeyebilir mi?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesinde, ‘zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek’ diyor. Yani, ‘işveren zorunlu olarak isteyecek’ demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.3)Test zorunluluğu tüm çalışanları mı kapsıyor?6 Eylül’den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.4)Hastalık geçirenler de test yaptırmak zorunda mı?Kovid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmeyecek.5)İşçi tek doz aşı olsa da yine de test yaptıracak mı?Tek doz aşı olsa da işveren PCR testi isteyecek, çünkü aşıların tamamlanması gerekiyor.6)Test uygulamasında işveren nasıl bir yol izleyecek?Öncelikle işveren, çalışanının aşı olup olmadığını veya aşılarını tamamlayıp tamamlamadığını kişisel verilerin korunması kuralına göre çalışandan talep edecek ki, HES kodu ve aşı kartıyla bu durum zaten işyerlerinin çoğunluğunda talep edilebiliyor. Sonrasında işveren, aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış işçileri, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirler konusunda yazılı olarak bilgilendirecek. Bu bilgilendirme sonrası işveren, aşı olmayan işçilere, Kovid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik yasası açısından karşılaşacakları sonuçları da ayrıca bildirmekle yükümlü.7)İşverenin bilgilendirme yapmasındaki amaç ne?Aşı olmayan çalışanların hem işyerini hem de diğer çalışanları tehlikeye atma riski bulunuyor. Ayrıca aşı olmayıp da hastalığa yakalanan çalışanı işverenin çalıştırmayacağı, ücret durumunda değişiklik olacağı hatta çalışanın iş sözleşmesinin feshedilebileceğine yönelik hususlarda işverenin çalışanı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekiyor.8)Test sonuçları kayıt altına alınacak mı?İşveren tüm test sonuçlarını gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutacak.9)Testler nerede yaptırılacak?PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.10)Testlerin ücretini kim karşılayacak?Devlet hastanelerinde yapılması durumunda testler ücretsiz olacak.

https://tr.sputniknews.com/20210907/pcr-sartina-uymayanlar-icin-tazminat-tartismasi-1048677439.html

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, işçi, işveren, iş yeri, test kiti, pcr