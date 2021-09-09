https://tr.sputniknews.com/20210909/81-ilde-konut-fiyat-ve-kiralari-fiyatlarin-en-cok-arttigi-iller-hangileri-1048768269.html

81 ilde konut fiyat ve kiraları: Fiyatların en çok arttığı iller hangileri?

81 ilde konut fiyat ve kiraları: Fiyatların en çok arttığı iller hangileri?

Ekonomist Dergisi’nin yaptığı özel çalışmayla Türkiye’nin 81 ilindeki konut metrekare satış fiyatları ile kiralarının son üç yıllık değişimini mercek altına... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T16:59+0300

2021-09-09T16:59+0300

2021-09-09T17:04+0300

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2020-2021 döneminde konut satış fiyatları en fazla artan il yüzde 54.5 ile Aydın olurken onu yüzde 51.3’lük artışla Muğla izledi. İstanbul’da yüzde 24.8, İzmir’de yüzde 30.4, Ankara’da yüzde 22.1, Antalya’da yüzde 40.8’lik yükseliş yaşandı.Kapanma dönemlerinde evlerinde uzun süreler vakit geçiren, işleri ve çocuklarının eğitimi evlere taşınan insanların yaşam alanlarından beklentilerinin de değiştiği belirtilen araştırmada fiyat artışının dört sebebi olduğu söylendi.Fiyat artışının dört sebebi

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türkiye, kira, kentsel dönüşüm, faiz