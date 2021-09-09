https://tr.sputniknews.com/20210909/antalyanin-kas-ilcesinde-orman-yangini-1048767980.html

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T16:47+0300

2021-09-09T16:47+0300

2021-09-09T16:47+0300

türkiye

antalya

orman yangını

kaş

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Çavdır Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler, arazözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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antalya, orman yangını, kaş