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https://tr.sputniknews.com/20210909/antalyanin-kas-ilcesinde-orman-yangini-1048767980.html
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T16:47+0300
2021-09-09T16:47+0300
2021-09-09T16:47+0300
türkiye
antalya
orman yangını
kaş
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Çavdır Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler, arazözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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antalya, orman yangını, kaş
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çavdır Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların
yakınındaki ormanlık
alanda henüz belirlenemeyen nedenle
yangın
çıktı. Alevler
rüzgarın
da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki
helikopterler, arazözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.