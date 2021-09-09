Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir

Bloomberg'in Rus doğalgaz devi Gazprom’un planlarına vakıf kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına gaz akışı 1 Ekim’den itibaren başlayabilir.Gazprom’un iki hattan da gaz akışı sağlamak için 1 Aralık tarihini hedeflediğini belirten Bloomberg’e göre, Kuzey Akım-2’den Avrupa GTS’ye gaz akışının başlama tarihi Alman operatörünün kararına bağlı olacak.Gazprom, İsviçreli yüklenici firmanın ABD yaptırımları nedeniyle boru döşemeyi durdurduğu için Kuzey Akım-2’yi kendi imkanlarıyla tamamlıyor.Daha önce, Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Projenin ilk hattının döşenmesi haziran, ikinci hattın döşenmesi ise eylül ayında tamamlanmıştı.
Gazprom, İsviçreli yüklenici firmanın ABD yaptırımları nedeniyle boru döşemeyi durdurduğu için Kuzey Akım-2’yi kendi imkanlarıyla tamamlıyor.
Daha önce, Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.
Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Projenin ilk hattının döşenmesi haziran, ikinci hattın döşenmesi ise eylül ayında tamamlanmıştı.