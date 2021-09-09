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https://tr.sputniknews.com/20210909/bloomberg-kuzey-akim-2-uzerinden-gaz-akisi-1-ekimde-baslayabilir-1048746436.html
Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir
Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir
Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına gaz akışının 1 Ekim’den itibaren başlayabileceği belirtildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T02:56+0300
2021-09-09T03:01+0300
dünya
rusya
almanya
doğalgaz
kuzey akım-2
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Bloomberg'in Rus doğalgaz devi Gazprom’un planlarına vakıf kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına gaz akışı 1 Ekim’den itibaren başlayabilir.Gazprom’un iki hattan da gaz akışı sağlamak için 1 Aralık tarihini hedeflediğini belirten Bloomberg’e göre, Kuzey Akım-2’den Avrupa GTS’ye gaz akışının başlama tarihi Alman operatörünün kararına bağlı olacak.Gazprom, İsviçreli yüklenici firmanın ABD yaptırımları nedeniyle boru döşemeyi durdurduğu için Kuzey Akım-2’yi kendi imkanlarıyla tamamlıyor.Daha önce, Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Projenin ilk hattının döşenmesi haziran, ikinci hattın döşenmesi ise eylül ayında tamamlanmıştı.
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rusya, almanya, doğalgaz, kuzey akım-2

Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir

02:56 09.09.2021 (güncellendi: 03:01 09.09.2021)
© REUTERS / Maxim ShemetovKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına gaz akışının 1 Ekim’den itibaren başlayabileceği belirtildi.
Bloomberg'in Rus doğalgaz devi Gazprom’un planlarına vakıf kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına gaz akışı 1 Ekim’den itibaren başlayabilir.
Gazprom’un iki hattan da gaz akışı sağlamak için 1 Aralık tarihini hedeflediğini belirten Bloomberg’e göre, Kuzey Akım-2’den Avrupa GTS’ye gaz akışının başlama tarihi Alman operatörünün kararına bağlı olacak.
Gazprom, İsviçreli yüklenici firmanın ABD yaptırımları nedeniyle boru döşemeyi durdurduğu için Kuzey Akım-2’yi kendi imkanlarıyla tamamlıyor.
Daha önce, Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.
Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Projenin ilk hattının döşenmesi haziran, ikinci hattın döşenmesi ise eylül ayında tamamlanmıştı.
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