https://tr.sputniknews.com/20210909/bloomberg-kuzey-akim-2-uzerinden-gaz-akisi-1-ekimde-baslayabilir-1048746436.html

Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir

Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir

Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına gaz akışının 1 Ekim’den itibaren başlayabileceği belirtildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T02:56+0300

2021-09-09T02:56+0300

2021-09-09T03:01+0300

dünya

rusya

almanya

doğalgaz

kuzey akım-2

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Bloomberg'in Rus doğalgaz devi Gazprom’un planlarına vakıf kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına gaz akışı 1 Ekim’den itibaren başlayabilir.Gazprom’un iki hattan da gaz akışı sağlamak için 1 Aralık tarihini hedeflediğini belirten Bloomberg’e göre, Kuzey Akım-2’den Avrupa GTS’ye gaz akışının başlama tarihi Alman operatörünün kararına bağlı olacak.Gazprom, İsviçreli yüklenici firmanın ABD yaptırımları nedeniyle boru döşemeyi durdurduğu için Kuzey Akım-2’yi kendi imkanlarıyla tamamlıyor.Daha önce, Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Projenin ilk hattının döşenmesi haziran, ikinci hattın döşenmesi ise eylül ayında tamamlanmıştı.

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rusya, almanya, doğalgaz, kuzey akım-2