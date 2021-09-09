Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210909/bosanma-asamasindaki-esini-ailesinin-gozu-onunde-kacirdi-1048749252.html
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı
İstanbul'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde taksiye bindirilerek kaçırıldı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T09:19+0300
2021-09-09T09:19+0300
türkiye
istanbul
kadın cinayeti
kadına yönelik şiddet
kadın cinayetleri
boşanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048749224_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ec6db3b865c5de90ea426febd5853b38.jpg
Bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına geldi. İddiaya göre, Mithat Topal araçtan inerek Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirdi. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirdi.'Kaçırma olayı defalarca oldu'Şilan Topal'ın ağabeyi Ahmet Narman, “Yıllardır biz bu muhabbetle uğraşıyoruz ve yıllardır da hemen hemen iki ayda bir, gerek ilgili makamlara, gerek karakola, gerek adliyeye gidip başvurumuzu yapıyoruz, şikayetlerimizi ediyoruz. Yeterli belge de var elimizde şu an. Ne yaptıysak ne ettiysek, özellikle savcı beye de burada bir selam göndermek istiyorum. Lütfen daha ne kadar, kaç defa daha salacaksınız siz bu adamı, kaç defa geldim size ve kaç defa beni geri gönderdiniz. Kaçırma olayı defalarca oldu. Her seferinde tehdit ederek ve çocuğunu alarak, kaçırmak suretiyle gelip buradan çocuğunun peşinden gitmek zorunda kalıyor. Darp raporlarımız mevcut, onunla ilgili raporlar da her şey burada mevcut. Yani bu kadar dosya, bu kadar şikayet dilekçesi herhalde yani benim tek bir dilekçem var ama ben onun için ifadeye gidiyorum ama 20 tane ayrı ayrı suç dosyası olan bir kişiyi eğer ki ilgili makamlar götürmüyorsa ve benim kız kardeşim İstanbul'un göbeğinde kaçırılıyorsa gerçekten bundan bütün İstanbul'un utanması gerekiyor” diye konuştu.'Kızımın bulunmasını istiyorum'Kızının bulunması için yetkililere seslenen acılı anne, “Devletten yardım istiyorum. Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu kadar evrak boşuna değil hepimiz şikayetçiyiz bundan. Bu sadece bizim kızımıza yapılan bir şey değil, tüm kadınlara yapılan şeyler. Daha önce bu adam evlenmiş, boşanmış ve o kadına şiddet uygulamış, çocuğunu kaçırmış. Biz herkesten destek bekliyoruz, olayın yayılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da bulunmasını istiyoruz'' dedi.Kocası tarafından kaçırılma anı kameradaGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir ticari taksinin sokağa girdiği, taksiden inen şahsın kısa bir süre sonra kadını araca bindirmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerin devamında ise kadının ve yakınlarının direndiği ancak şahsın kadını taksiye bindirip kaçırdığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.Polis ekipleri ihbar sonrası Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve beraberindeki 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048749224_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1cfd8d6763c14fee113b48f7b9e7d20e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, boşanma

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı

09:19 09.09.2021
© İHAEski eşi tarafından kaçırılan kadın
Eski eşi tarafından kaçırılan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA
Abone ol
İstanbul'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde taksiye bindirilerek kaçırıldı.
Bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına geldi.
İddiaya göre, Mithat Topal araçtan inerek Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirdi. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirdi.

'Kaçırma olayı defalarca oldu'

Şilan Topal'ın ağabeyi Ahmet Narman, “Yıllardır biz bu muhabbetle uğraşıyoruz ve yıllardır da hemen hemen iki ayda bir, gerek ilgili makamlara, gerek karakola, gerek adliyeye gidip başvurumuzu yapıyoruz, şikayetlerimizi ediyoruz. Yeterli belge de var elimizde şu an. Ne yaptıysak ne ettiysek, özellikle savcı beye de burada bir selam göndermek istiyorum. Lütfen daha ne kadar, kaç defa daha salacaksınız siz bu adamı, kaç defa geldim size ve kaç defa beni geri gönderdiniz. Kaçırma olayı defalarca oldu. Her seferinde tehdit ederek ve çocuğunu alarak, kaçırmak suretiyle gelip buradan çocuğunun peşinden gitmek zorunda kalıyor. Darp raporlarımız mevcut, onunla ilgili raporlar da her şey burada mevcut. Yani bu kadar dosya, bu kadar şikayet dilekçesi herhalde yani benim tek bir dilekçem var ama ben onun için ifadeye gidiyorum ama 20 tane ayrı ayrı suç dosyası olan bir kişiyi eğer ki ilgili makamlar götürmüyorsa ve benim kız kardeşim İstanbul'un göbeğinde kaçırılıyorsa gerçekten bundan bütün İstanbul'un utanması gerekiyor” diye konuştu.

'Kızımın bulunmasını istiyorum'

Kızının bulunması için yetkililere seslenen acılı anne, “Devletten yardım istiyorum. Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu kadar evrak boşuna değil hepimiz şikayetçiyiz bundan. Bu sadece bizim kızımıza yapılan bir şey değil, tüm kadınlara yapılan şeyler. Daha önce bu adam evlenmiş, boşanmış ve o kadına şiddet uygulamış, çocuğunu kaçırmış. Biz herkesten destek bekliyoruz, olayın yayılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da bulunmasını istiyoruz'' dedi.

Kocası tarafından kaçırılma anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir ticari taksinin sokağa girdiği, taksiden inen şahsın kısa bir süre sonra kadını araca bindirmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerin devamında ise kadının ve yakınlarının direndiği ancak şahsın kadını taksiye bindirip kaçırdığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri ihbar sonrası Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve beraberindeki 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:35Ankara'da 'on numara yağ' üretimine suçüstü: 1.2 milyon TL ceza kesildi
09:34Almanya'da koronavirüs salgınında 4. dalga uyarısı: Sonbaharda zirve yapabilir
09:2913 soruda PCR testi zorunluluğu
09:21Bakan Koca'dan 'Ölüm sayıları neden bu kadar fazla?' sorusuna yanıt
09:19Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı
09:08Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu
08:39Selvi: Millet İttifakı'nda kriz söz konusu değil ama iki lider adaylık konusunda aynı düşünmüyor
08:16İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 60’ı gördü
07:54Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Sorun yok
07:33İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi
07:06Obama'nın takasla serbest bıraktığı 5 Taliban üyesi Afganistan'da yeni hükümette
06:59Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
06:51ProPublica: Facebook çalışanları WhatsApp mesajlarını okuyor, sesleri dinliyorlar
06:39Sezaryen sonrası hayatını kaybeden kadının ölümünde 'ihmal' iddiası
06:33Hatay'da deprem
06:26Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak
06:19Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
05:43Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ve Büyükelçi Samsar, Kafkasya ve Orta Asya’yı görüştü
04:49Afganistan'daki BM Kadın Birimi Temsilcisi: Kadın İşleri Bakanlığı kaldırıldı gibi görünüyor
04:42Rusya, ortak eğitim merkezinin kurulduğu Belarus’a Su-30SM savaş uçaklarını gönderdi