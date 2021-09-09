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https://tr.sputniknews.com/20210909/fransiz-aktor-jean-paul-belmondoya-ulusal-toren-duzenlendi-1048777362.html
Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal tören düzenlendi
Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal tören düzenlendi
88 yaşında hayatını kaybeden Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya cenaze töreni düzenlendi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T23:13+0300
2021-09-09T23:13+0300
2021-09-09T23:13+0300
yaşam
fransa
paris
jean-paul belmondo
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Ünlü sanatçıya Fransa'da ulusal tören düzenlendi. Belmondo'nun cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.Belmondo'nun cenaze töreninde vasiyeti üzerine Le Professionnel filminin müziği çalındı.Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu 88 yaşındaydı.
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fransa, paris, jean-paul belmondo
Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal tören düzenlendi
88 yaşında hayatını kaybeden Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya cenaze töreni düzenlendi.
Ünlü sanatçıya Fransa'da ulusal tören düzenlendi. Belmondo'nun cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron da katıldı.
Belmondo'nun cenaze töreninde vasiyeti üzerine
Le Professionnel filminin müziği çalındı.
Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu
88 yaşındaydı.