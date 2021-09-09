https://tr.sputniknews.com/20210909/fransiz-aktor-jean-paul-belmondoya-ulusal-toren-duzenlendi-1048777362.html

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal tören düzenlendi

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal tören düzenlendi

88 yaşında hayatını kaybeden Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya cenaze töreni düzenlendi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T23:13+0300

2021-09-09T23:13+0300

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yaşam

fransa

paris

jean-paul belmondo

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Ünlü sanatçıya Fransa'da ulusal tören düzenlendi. Belmondo'nun cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.Belmondo'nun cenaze töreninde vasiyeti üzerine Le Professionnel filminin müziği çalındı.Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu 88 yaşındaydı.

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fransa, paris, jean-paul belmondo