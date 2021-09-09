https://tr.sputniknews.com/20210909/hurdadan-topladigi-malzemelerle-atv-yapti-1048765747.html

Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı

Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Ada, hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T16:04+0300

2021-09-09T16:04+0300

2021-09-09T16:04+0300

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Oto tamirciliği yapan babası Bülent Ada’nın yanında çıraklık yapan Ahmet Ada, hurdadan topladığı malzemelerde ATV taptı.Her türlü arazi şartında rahatlıkla ilerleyen ATV’nin hayali olduğunu söyleyen Ahmet,“Daha önce de bir araba yapmıştım ama bu ondan daha iyi ve gelişmiş oldu. Bütün malzemeleri hurdadan topladım. ATV, her türlü arazi şartında gayet rahatlıkla gidebiliyor.Her türlü arazide rahatlıkla ilerleyen ATV’ye kabin koymak istedim ama malzeme sıkıntısı var. Traktör kabini ona ağır olurdu. Şimdi portatif bir şey yapmayı planlıyorum” diye konuştu.Baba Bülent Ada, “Kafasını bir şeye taktığı zaman illa yapmak istiyor. Ben de karışmıyorum, ‘Ahmet bu işin altından kalkar’ diyorum. Gerek okul dersleri gerek burada bana yardımcı olmasıyla çok iyi bir çocuk. Burada imkanlarımız kısıtlı. Torna, tesviye gibi aletler olsaydı, çok daha iyi olurdu” diye konuştu.

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kars, lise, hurda, araç, arpaçay