https://tr.sputniknews.com/20210909/imamoglundan-tiktok-paylasimi-istanbul-dunyada-ayni-anda-en-cok-metro-yapilan-sehir-oldu-1048774021.html

İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı: İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu

İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı: İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro tartışmalarının ardından TikTok hesabından paylaştığı videoda "İstanbul, dünyada aynı anda en çok... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T20:04+0300

2021-09-09T20:04+0300

2021-09-09T20:04+0300

metro

ekrem imamoğlu

tiktok

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini ve 'M' ifadesi yerine 'U' harfinin kullanılacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalara İmamoğlu, TikTok videosu ile yanıt verdi. İmamoğlu, paylaşımına “İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu" notunu düştü.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

metro, ekrem imamoğlu, tiktok