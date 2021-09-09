İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı: İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini ve 'M' ifadesi yerine 'U' harfinin kullanılacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalara İmamoğlu, TikTok videosu ile yanıt verdi. İmamoğlu, paylaşımına “İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu" notunu düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro tartışmalarının ardından TikTok hesabından paylaştığı videoda "İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini ve 'M' ifadesi yerine 'U' harfinin kullanılacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalara İmamoğlu, TikTok videosu ile yanıt verdi.
İmamoğlu, paylaşımına “İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu" notunu düştü.