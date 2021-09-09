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İngiltere'de 5.6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor
İngiltere'de 5.6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) verilerine göre, ülkede tedavi olmak için bekleyen hasta sayısının rekor kırarak 5.6 milyona yükseldiği belirtildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T18:40+0300
2021-09-09T18:40+0300
koronavirüs
ingiltere
hastane
hasta
vaka sayısı
hasta sayısı
ağır hasta
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İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak gelişen hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle tedavi olmak için bekleyen hasta sayısı rekor seviyeye ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yayınlanan verilerde, Temmuz ayı sonunda toplam 5.6 milyon kişinin tedaviye başlamayı beklediği ve bunun Ağustos 2007'den bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğu ifade edildi. NHS verilerinde, tedavi olmayı bekleyen hastalar arasından 293 bin kişinin 1 yıldan fazla süredir beklediği belirtilirken, Temmuz 2020'de bu sayısının 83 bin 203 olduğu kaydedildi. Bu yıl tedavi olmak için 52 haftadan uzun süredir bekleyen hasta sayısının ise bir yıl öncesine göre en az 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise yaptığı açıklamada, bekleyen hasta sayısındaki artışla mücadele etmek için acil önlem alınması gerektiğini bildirdi. Javid, gerekli önlemler alınmazsa bekleyen hasta sayısının 13 milyona ulaşabileceği konusunda uyardı.Hastanelere rutin tedavi için kabul edilen kişi sayısı yüzde 82 arttıNHS, tedavi için bekleyen hastaların en çok kanser tedavisi, kalça ve diz protezleri ile katarakt ameliyatı bekleyenleri içerdiğini bildirerek, Temmuz 2021'de İngiltere'deki hastanelere rutin tedavi için kabul edilen toplam kişi sayısının ise, bir önceki yıla göre yüzde 82 artarak bu sayının 259 bin 642'ye ulaştığını kaydetti. Geçtiğimiz yaz mevsimine kıyasla bu yaz çok daha fazla test ve tedavinin yapıldığını ve hastanelerde binlerce Kovid-19 hastası ile ilgilenildiğini belirten NHS, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2.7 milyon test ve 1.6 milyon tedavi ile karşılaştırıldığında, bu yıl 3.9 milyon test ve 2.6 milyon hastanın tedaviye başladığını bildirdi.Kovid-19 hastalarının sayısı giderek artıyorİngiltere'de hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısının Haziran başında 800'den az olduğu belirten NHS, bu rakamın Temmuz sonunda 5 binin üzerine çıkarak, şu anda hastanelerde 6 bin 300'den fazla Kovid-19 hastası olduğuna dikkat çekti.NHS İngiltere'nin Ulusal Tıp Direktörü Profesör Stephen Powis yaptığı açıklamada, NHS'nin Kovid-19 hastalarına bakmak için gerekli tedavi ve operasyonları gerçekleştirirken, diğer hastaların tedavisi konusunda kaçınılmaz bir iş yükünün meydana geldiğinin altını çizdi.Powis, NHS personelinin mümkün olduğu kadar çok insanı tedavi etmek adına devlet yatırımlarını mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için gece gündüz çalıştığını ifade etti.Hasta sayısını azaltmak için vergiler artırılıyorİngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson'ın dün milletvekillerinin oylamasına sunduğu yüzde 1.25'lik gelir vergisi artırımından elde edilen geliri, NHS'nin iş yükünü hafifletmek için kullanmayı planlıyor. Johnson, yıllık 12 milyar sterlin getirmesi planlanan vergi artışı ile tedavi için bekleyen hasta sayısını azaltılmak için mücadele edileceğini belirtmişti.
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ingiltere, hastane, hasta, vaka sayısı, hasta sayısı, ağır hasta

İngiltere'de 5.6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor

18:40 09.09.2021
© AFP 2021 / TOLGA AKMENİngiltere koronavirüs
İngiltere koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / TOLGA AKMEN
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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) verilerine göre, ülkede tedavi olmak için bekleyen hasta sayısının rekor kırarak 5.6 milyona yükseldiği belirtildi.
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak gelişen hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle tedavi olmak için bekleyen hasta sayısı rekor seviyeye ulaştı.
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yayınlanan verilerde, Temmuz ayı sonunda toplam 5.6 milyon kişinin tedaviye başlamayı beklediği ve bunun Ağustos 2007'den bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.
NHS verilerinde, tedavi olmayı bekleyen hastalar arasından 293 bin kişinin 1 yıldan fazla süredir beklediği belirtilirken, Temmuz 2020'de bu sayısının 83 bin 203 olduğu kaydedildi. Bu yıl tedavi olmak için 52 haftadan uzun süredir bekleyen hasta sayısının ise bir yıl öncesine göre en az 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise yaptığı açıklamada, bekleyen hasta sayısındaki artışla mücadele etmek için acil önlem alınması gerektiğini bildirdi. Javid, gerekli önlemler alınmazsa bekleyen hasta sayısının 13 milyona ulaşabileceği konusunda uyardı.

Hastanelere rutin tedavi için kabul edilen kişi sayısı yüzde 82 arttı

NHS, tedavi için bekleyen hastaların en çok kanser tedavisi, kalça ve diz protezleri ile katarakt ameliyatı bekleyenleri içerdiğini bildirerek, Temmuz 2021'de İngiltere'deki hastanelere rutin tedavi için kabul edilen toplam kişi sayısının ise, bir önceki yıla göre yüzde 82 artarak bu sayının 259 bin 642'ye ulaştığını kaydetti.
Geçtiğimiz yaz mevsimine kıyasla bu yaz çok daha fazla test ve tedavinin yapıldığını ve hastanelerde binlerce Kovid-19 hastası ile ilgilenildiğini belirten NHS, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2.7 milyon test ve 1.6 milyon tedavi ile karşılaştırıldığında, bu yıl 3.9 milyon test ve 2.6 milyon hastanın tedaviye başladığını bildirdi.
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Kovid-19 hastalarının sayısı giderek artıyor

İngiltere'de hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısının Haziran başında 800'den az olduğu belirten NHS, bu rakamın Temmuz sonunda 5 binin üzerine çıkarak, şu anda hastanelerde 6 bin 300'den fazla Kovid-19 hastası olduğuna dikkat çekti.
NHS İngiltere'nin Ulusal Tıp Direktörü Profesör Stephen Powis yaptığı açıklamada, NHS'nin Kovid-19 hastalarına bakmak için gerekli tedavi ve operasyonları gerçekleştirirken, diğer hastaların tedavisi konusunda kaçınılmaz bir iş yükünün meydana geldiğinin altını çizdi.
Powis, NHS personelinin mümkün olduğu kadar çok insanı tedavi etmek adına devlet yatırımlarını mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Hasta sayısını azaltmak için vergiler artırılıyor

İngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson'ın dün milletvekillerinin oylamasına sunduğu yüzde 1.25'lik gelir vergisi artırımından elde edilen geliri, NHS'nin iş yükünü hafifletmek için kullanmayı planlıyor. Johnson, yıllık 12 milyar sterlin getirmesi planlanan vergi artışı ile tedavi için bekleyen hasta sayısını azaltılmak için mücadele edileceğini belirtmişti.
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