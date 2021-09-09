İtalya'da aşı karşıtı bir grubun silahlı saldırı düzenleyeceği iddiası üzerine polis harekete geçti

İtalyan polisi, Kovid-19 aşısı karşıtı gösterilerde şiddet eylemleri planladıklarından şüphelenilen 'Savaşcılar' isimli aşı karşıtı gruba yönelik operasyon düzenlendi. Milano, Roma ve Venedik de dahil olmak üzere altı şehirde şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, sekiz kişinin suça teşvikten soruşturulmakta olduğu belirtildi ve şüphelilerin Telegram üzerinden organize olmaya çalıştıkları belirlendi. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, özellikle başkent Roma'da gelecek hafta sonu düzenlenecek aşı ve Kovid sertifikası karşıtı gösterilerde eylem planı yapılıyordu.İtalya'da 'yeşil pasaport' olarak anılan Kovid-19 sertifikaları, restoranların kapalı kısımları, spor salonları, müzeler, sinemalar, spor müsabakaları, uzun mesafe taşımacılığı gibi kamuya açık birçok mekan ve hizmet için zorunlu hale getirilmişti.
İtalya'da polis, aşı karşıtı bir grubun hafta sonu gerçekleşecek hükümet karşıtı protestolar sırasında silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını ve soruşturma kapsamında 6 kentte baskınlar düzenlediklerini açıkladı.
İtalyan polisi, Kovid-19 aşısı karşıtı gösterilerde şiddet eylemleri planladıklarından şüphelenilen 'Savaşcılar' isimli aşı karşıtı gruba yönelik operasyon düzenlendi.
Milano, Roma ve Venedik de dahil olmak üzere altı şehirde şüphelilerin evlerine baskın yapıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, sekiz kişinin suça teşvikten soruşturulmakta olduğu belirtildi ve şüphelilerin Telegram üzerinden organize olmaya çalıştıkları belirlendi.
Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, özellikle başkent Roma'da gelecek hafta sonu düzenlenecek aşı ve Kovid sertifikası karşıtı gösterilerde eylem planı yapılıyordu.
İtalya'da 'yeşil pasaport' olarak anılan Kovid-19 sertifikaları, restoranların kapalı kısımları, spor salonları, müzeler, sinemalar, spor müsabakaları, uzun mesafe taşımacılığı gibi kamuya açık birçok mekan ve hizmet için zorunlu hale getirilmişti.