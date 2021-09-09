Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210909/prof-dr-hasan-murat-gunduz-2023e-kadar-asilama-kacinilmaz-1048751252.html
Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: 2023'e kadar aşılama kaçınılmaz
Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: 2023'e kadar aşılama kaçınılmaz
Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşılamada belli bir yere... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T10:10+0300
2021-09-09T10:10+0300
koronavirüs
türkiye
sağlık bakanlığı
aşı
fahrettin koca
koronavirüs aşısı
hasan murat gündüz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047559826_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_72b6b266bdbf94b0082195e701eaf178.jpg
Türkiye'de tek doz yapılma oranı yüzde 81.6, 2 doz uygulanma oranı yüzde ise yüzde 63.3'e ulaştı. Aşı haritasında da kırmızı renkte il kalmadı. Aşılanmada belli bir yere gelindiğini ancak bunun henüz salgını durduracak düzeyde olmadığını belirten Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, toplumun en azından yüzde 10-15'inin daha tam aşılanması gerektiğini söyledi. Gündüz, "Bu olmadıkça salgın, hız kesse de devam edecektir. Dolayısıyla bu salgın aşısızlar arasında ilerlemeye devam edecek. Arkasından da bunların bir bölümü ağırlaşacak ve ne yazık ki bir bölümünü de kaybedeceğiz" diye konuştu.'Aynı disiplinle 6 ayda bir aşı yapılmalı'Aşılama yapılsa da hastalık geçirilse de bu durumun kişiyi bir süre koruduğunu belirten Prof. Dr. Gündüz, yeni varyantlar ya da virüsle karşılaşıldığında yeniden enfekte olunduğunu hatırlattı. Pandemi ortadan kalkıncaya kadar aşılamanın süreceğine işaret eden Gündüz, şöyle konuştu:'21 güne kadar uzayabiliyor'Varyantlarla birlikte koronavirüs hastalık takviminde çok büyük değişiklik görülmediğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, "Yine ilk 1 hafta çok önemli. 1 haftadan sonra süreç devam ediyorsa 10'uncu günden itibaren hastalarda akciğer tutulumları ve diğer komplikasyonlar gelişebiliyor. 10'uncu günden sonra hastalar ağırlaşabiliyor ya da yoğun bakım gereksinimi de oluyor. Sonraki süreçte eğer yoğun bakım gereksinimi varsa daha zor oluyor, hastalık ağır geçiyor. Dolayısıyla 21 güne kadar uzayan ortalama süreçlerden bahsedebiliriz. Tabi eğer erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvururlarsa 2 hafta içinde tamamen uygun tedaviyle düzelmesi de mümkün" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047559826_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_848f6c5f4088f6f4434a7568a72799cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sağlık bakanlığı, aşı, fahrettin koca, koronavirüs aşısı, hasan murat gündüz

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: 2023'e kadar aşılama kaçınılmaz

10:10 09.09.2021
© DHAAntalya, aşı kuyruğu
Antalya, aşı kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
Abone ol
Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşılamada belli bir yere gelindiğini ancak bunun salgını durduracak düzeyde olmadığını belirterek, "Toplum bağışıklığının güçlenmesi için aşılama, 2023'e kadar kaçınılmaz" dedi.
Türkiye'de tek doz yapılma oranı yüzde 81.6, 2 doz uygulanma oranı yüzde ise yüzde 63.3'e ulaştı. Aşı haritasında da kırmızı renkte il kalmadı. Aşılanmada belli bir yere gelindiğini ancak bunun henüz salgını durduracak düzeyde olmadığını belirten Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, toplumun en azından yüzde 10-15'inin daha tam aşılanması gerektiğini söyledi. Gündüz, "Bu olmadıkça salgın, hız kesse de devam edecektir. Dolayısıyla bu salgın aşısızlar arasında ilerlemeye devam edecek. Arkasından da bunların bir bölümü ağırlaşacak ve ne yazık ki bir bölümünü de kaybedeceğiz" diye konuştu.

'Aynı disiplinle 6 ayda bir aşı yapılmalı'

Aşılama yapılsa da hastalık geçirilse de bu durumun kişiyi bir süre koruduğunu belirten Prof. Dr. Gündüz, yeni varyantlar ya da virüsle karşılaşıldığında yeniden enfekte olunduğunu hatırlattı. Pandemi ortadan kalkıncaya kadar aşılamanın süreceğine işaret eden Gündüz, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki süreçte 2022 belki 2023'te yine toplumun bağışıklığının güçlendirilmesi için bu aşıların yapılması şu an kaçınılmaz gibi görünüyor. Belirli aralıklarla en azından 6 ayda bir önümüzdeki yılda yine aynı disiplinle pandemi ortadan kalkana kadar toplumun mutlaka bu aşıyı Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği şekillerde yaptırması gerekeceğini düşünüyorum. Bu noktada aşı tedariki önemli. Şu anda aşı tedariki ile ilgili ülkemizde bir sorun görünmüyor."

'21 güne kadar uzayabiliyor'

Varyantlarla birlikte koronavirüs hastalık takviminde çok büyük değişiklik görülmediğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, "Yine ilk 1 hafta çok önemli. 1 haftadan sonra süreç devam ediyorsa 10'uncu günden itibaren hastalarda akciğer tutulumları ve diğer komplikasyonlar gelişebiliyor. 10'uncu günden sonra hastalar ağırlaşabiliyor ya da yoğun bakım gereksinimi de oluyor. Sonraki süreçte eğer yoğun bakım gereksinimi varsa daha zor oluyor, hastalık ağır geçiyor. Dolayısıyla 21 güne kadar uzayan ortalama süreçlerden bahsedebiliriz. Tabi eğer erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvururlarsa 2 hafta içinde tamamen uygun tedaviyle düzelmesi de mümkün" diye konuştu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:18300 TL’ye negatif garantili PCR testi
10:10Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: 2023'e kadar aşılama kaçınılmaz
10:08Pegasus'un sosyal medyadaki PCR zorunluluğu sorusuna yanıtı gündem oldu
10:03Dakikalar içinde 240 bin dolar yok olmuştu: Binance Türkiye'ye ihtiyati haciz
10:02Bill Gates’in şirketi, Suudi milyarderin otel hissesini alıyor
09:52Ankara'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
09:48İmamoğlu: Hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmak
09:35Ankara'da 'on numara yağ' üretimine suçüstü: 1.2 milyon TL ceza kesildi
09:34Almanya'da koronavirüs salgınında 4. dalga uyarısı: Sonbaharda zirve yapabilir
09:2913 soruda PCR testi zorunluluğu
09:21Bakan Koca'dan 'Ölüm sayıları neden bu kadar fazla?' sorusuna yanıt
09:19Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı
09:08Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu
08:39Selvi: Millet İttifakı'nda kriz söz konusu değil ama iki lider adaylık konusunda aynı düşünmüyor
08:16İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 60’ı gördü
07:54Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Sorun yok
07:33İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi
07:06Obama'nın takasla serbest bıraktığı 5 Taliban üyesi Afganistan'da yeni hükümette
06:59Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
06:51ProPublica: Facebook çalışanları WhatsApp mesajlarını okuyor, sesleri dinliyorlar