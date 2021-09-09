https://tr.sputniknews.com/20210909/prof-dr-hasan-murat-gunduz-2023e-kadar-asilama-kacinilmaz-1048751252.html

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: 2023'e kadar aşılama kaçınılmaz

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: 2023'e kadar aşılama kaçınılmaz

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşılamada belli bir yere... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T10:10+0300

2021-09-09T10:10+0300

2021-09-09T10:10+0300

koronavirüs

türkiye

sağlık bakanlığı

aşı

fahrettin koca

koronavirüs aşısı

hasan murat gündüz

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Türkiye'de tek doz yapılma oranı yüzde 81.6, 2 doz uygulanma oranı yüzde ise yüzde 63.3'e ulaştı. Aşı haritasında da kırmızı renkte il kalmadı. Aşılanmada belli bir yere gelindiğini ancak bunun henüz salgını durduracak düzeyde olmadığını belirten Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, toplumun en azından yüzde 10-15'inin daha tam aşılanması gerektiğini söyledi. Gündüz, "Bu olmadıkça salgın, hız kesse de devam edecektir. Dolayısıyla bu salgın aşısızlar arasında ilerlemeye devam edecek. Arkasından da bunların bir bölümü ağırlaşacak ve ne yazık ki bir bölümünü de kaybedeceğiz" diye konuştu.'Aynı disiplinle 6 ayda bir aşı yapılmalı'Aşılama yapılsa da hastalık geçirilse de bu durumun kişiyi bir süre koruduğunu belirten Prof. Dr. Gündüz, yeni varyantlar ya da virüsle karşılaşıldığında yeniden enfekte olunduğunu hatırlattı. Pandemi ortadan kalkıncaya kadar aşılamanın süreceğine işaret eden Gündüz, şöyle konuştu:'21 güne kadar uzayabiliyor'Varyantlarla birlikte koronavirüs hastalık takviminde çok büyük değişiklik görülmediğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, "Yine ilk 1 hafta çok önemli. 1 haftadan sonra süreç devam ediyorsa 10'uncu günden itibaren hastalarda akciğer tutulumları ve diğer komplikasyonlar gelişebiliyor. 10'uncu günden sonra hastalar ağırlaşabiliyor ya da yoğun bakım gereksinimi de oluyor. Sonraki süreçte eğer yoğun bakım gereksinimi varsa daha zor oluyor, hastalık ağır geçiyor. Dolayısıyla 21 güne kadar uzayan ortalama süreçlerden bahsedebiliriz. Tabi eğer erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvururlarsa 2 hafta içinde tamamen uygun tedaviyle düzelmesi de mümkün" diye konuştu.

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türkiye, sağlık bakanlığı, aşı, fahrettin koca, koronavirüs aşısı, hasan murat gündüz