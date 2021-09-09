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Selvi: Millet İttifakı'nda kriz söz konusu değil ama iki lider adaylık konusunda aynı düşünmüyor
Selvi: Millet İttifakı'nda kriz söz konusu değil ama iki lider adaylık konusunda aynı düşünmüyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'tekil söylem' eleştirilerinin ardından başlayan "Millet İttifakı'nda çatlak mı var"... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T08:39+0300
2021-09-09T08:38+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
abdulkadir selvi
millet ittifakı
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın 'tekil söylem' eleştirilerinin ardından başlayan "Millet İttifakı'nda çatlak mı var" tartışmalarıyla ilgili olarak, "Bu aşamada Millet İttifakı’nda kriz var denilebilecek bir durum söz konusu değil. Ama bu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu ile Akşener’in aynı düşündüğü anlamına gelmiyor" dedi.Selvi, şöyle devam etti:"CHP’de Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaptırmak gibi bir çaba var. İYİ Parti’de ise seçimi kazanacak biri aday olmalı eğilimi söz konusu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı aday yapmak istemiyor. Meral Akşener ise eğer seçimi kazanabileceksek İmamoğlu ve Yavaş neden olmasın havasında.İYİ Parti’de ise kadınlardan ve muhafazakâr kesimden oy alacağı için Akşener formülü gündemde. Görüldüğü gibi söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca Kılıçdaroğlu ve Akşener’in önünde çözümü zor bir sorun duruyor. Çünkü olası bir mağlubiyette hesabı iki lider verecek."
https://tr.sputniknews.com/20210909/kilicdaroglundan-ittifak-aciklamasi-sorun-yok-1048748826.html
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, abdulkadir selvi, millet ittifakı

Selvi: Millet İttifakı'nda kriz söz konusu değil ama iki lider adaylık konusunda aynı düşünmüyor

08:39 09.09.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu
Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'tekil söylem' eleştirilerinin ardından başlayan "Millet İttifakı'nda çatlak mı var" tartışmalarıyla ilgili olarak "Kriz söz konusu değil ama iki lider adaylık konusunda aynı düşünmüyor" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın 'tekil söylem' eleştirilerinin ardından başlayan "Millet İttifakı'nda çatlak mı var" tartışmalarıyla ilgili olarak, "Bu aşamada Millet İttifakı’nda kriz var denilebilecek bir durum söz konusu değil. Ama bu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu ile Akşener’in aynı düşündüğü anlamına gelmiyor" dedi.
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POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Sorun yok
07:54
1
Selvi, şöyle devam etti:
"CHP’de Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaptırmak gibi bir çaba var. İYİ Parti’de ise seçimi kazanacak biri aday olmalı eğilimi söz konusu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı aday yapmak istemiyor. Meral Akşener ise eğer seçimi kazanabileceksek İmamoğlu ve Yavaş neden olmasın havasında.
İYİ Parti’de ise kadınlardan ve muhafazakâr kesimden oy alacağı için Akşener formülü gündemde. Görüldüğü gibi söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca Kılıçdaroğlu ve Akşener’in önünde çözümü zor bir sorun duruyor. Çünkü olası bir mağlubiyette hesabı iki lider verecek."
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