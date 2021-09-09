https://tr.sputniknews.com/20210909/yilmaz-vural-ben-senol-gunesin-yerinde-olsam-istifa-ederdim-1048757419.html

Yılmaz Vural: Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim

Yılmaz Vural: Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim

Türk futbolunun sevilen yüzlerinden Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in Milli Takım'daki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vural, "Kendisine antipatik... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T12:56+0300

2021-09-09T12:56+0300

2021-09-09T12:59+0300

yaşam

spor

şenol güneş

yılmaz vural

eleştiri

istifa

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Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in Milli Takım'daki görevine devam etmesinin pek sağlıklı olmadığını ifade etti.CNN Türk'e konuşan Vural, Güneş'in görevi bırakması gerektiğini ifade etti. Yılmaz Vural, şunları söyledi:"Kötü oynadık, iyi oynayamadık. Üç sonuçlu bir oyun bu. Utanç gecesi gibi ifadeler çok ağır.‘Parayı silahla almadı’Takım olmak başka bir şey bunu oluşturacak da teknik direktör. Şenol Hocamız çok formsuz ama parayı silah çekerek almadı ki. Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim. Kendisine olan güvenin azaldığını ve kendisine antipatik bakıldığını o da biliyordur.‘Şık olmadı’‘Ben bu göreve gelmek için yalvarmadım, onlar yalvardı' sözü çok şık olmadı. İdari anlamdaki başarı sahaya yansıdığında gerçek durum ortaya çıkıyor.”

https://tr.sputniknews.com/20210908/hollandada-senol-gunes-istifa-sesleri-1048706682.html

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spor, şenol güneş, yılmaz vural, eleştiri, istifa