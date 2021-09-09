Yılmaz Vural: Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim

Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in Milli Takım'daki görevine devam etmesinin pek sağlıklı olmadığını ifade etti.CNN Türk'e konuşan Vural, Güneş'in görevi bırakması gerektiğini ifade etti. Yılmaz Vural, şunları söyledi:"Kötü oynadık, iyi oynayamadık. Üç sonuçlu bir oyun bu. Utanç gecesi gibi ifadeler çok ağır.‘Parayı silahla almadı’Takım olmak başka bir şey bunu oluşturacak da teknik direktör. Şenol Hocamız çok formsuz ama parayı silah çekerek almadı ki. Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim. Kendisine olan güvenin azaldığını ve kendisine antipatik bakıldığını o da biliyordur.‘Şık olmadı’‘Ben bu göreve gelmek için yalvarmadım, onlar yalvardı' sözü çok şık olmadı. İdari anlamdaki başarı sahaya yansıdığında gerçek durum ortaya çıkıyor.”
Türk futbolunun sevilen yüzlerinden Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in Milli Takım'daki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vural, "Kendisine antipatik bakıldığının o da farkında. Hocamız çok formsuz. Ben olsam istifa ederdim. 'Yalvardılar' sözü hoş olmadı" ifadelerini kullandı.
Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in Milli Takım'daki görevine devam etmesinin pek sağlıklı olmadığını ifade etti.
CNN Türk'e konuşan Vural, Güneş'in görevi bırakması gerektiğini ifade etti. Yılmaz Vural, şunları söyledi:
"Kötü oynadık, iyi oynayamadık. Üç sonuçlu bir oyun bu. Utanç gecesi gibi ifadeler çok ağır.
‘Parayı silahla almadı’
Takım olmak başka bir şey bunu oluşturacak da teknik direktör. Şenol Hocamız çok formsuz ama parayı silah çekerek almadı ki. Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim. Kendisine olan güvenin azaldığını ve kendisine antipatik bakıldığını o da biliyordur.
‘Şık olmadı’
‘Ben bu göreve gelmek için yalvarmadım, onlar yalvardı' sözü çok şık olmadı. İdari anlamdaki başarı sahaya yansıdığında gerçek durum ortaya çıkıyor.”