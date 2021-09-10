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https://tr.sputniknews.com/20210910/42-yildir-tutsak-olan-balina-kafasini-vura-vura-intihar-etmeye-calisti-1048811651.html
42 yıldır tutsak olan balina, kafasını duvara vura vura 'intihar etmeye' çalıştı
42 yıldır tutsak olan balina, kafasını duvara vura vura 'intihar etmeye' çalıştı
44 yıllık hayatının 42 yılını esaret halinde geçiren ve 5 yavrusu ile birlikte arkadaşlarının da ölümünün ardından beton bir tankın içinde son 10 yıldır yalnız... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
video
kanada
video haber
havuz
balina
hayvanat bahçesi
zulüm
intihar
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Kanada'nın Marineland parkında 10 yıldır yalnız başına beton bir tankın içinde yaşayan balina, intihar girişiminde bulundu.Dünyada esaret altında tutulan son orka olarak bilinen Kiska, İzlanda'da 1979 yılında yakalanarak bugün bulunduğu tema parkı tarafından satın alınmıştı. 42 yıldır esaret halinde bir hayat süren 44 yaşındaki Kirka, 5 yavrusu ve tüm arkadaşları öldükten sonra son 10 yıldır beton bir tankın içinde yalnız olarak yaşıyor.Eski bir eğitmen olan Phil Demers, balinanın kafasını yaşadığı akvaryumun duvarına defalarca vurarak intihar etmeye çalıştığı görüntüleri paylaştı. Demers paylaşımında, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli" ifadelerini kullandı.
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video, kanada, video haber, havuz, balina, hayvanat bahçesi, zulüm, intihar

42 yıldır tutsak olan balina, kafasını duvara vura vura 'intihar etmeye' çalıştı

21:06 10.09.2021 (güncellendi: 21:12 10.09.2021)
Mavi Balina
Mavi Balina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
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44 yıllık hayatının 42 yılını esaret halinde geçiren ve 5 yavrusu ile birlikte arkadaşlarının da ölümünün ardından beton bir tankın içinde son 10 yıldır yalnız yaşayan Kiska adındaki balina, kafasını defalarca duvara vurarak intihara kalkıştı.
Kanada'nın Marineland parkında 10 yıldır yalnız başına beton bir tankın içinde yaşayan balina, intihar girişiminde bulundu.
Dünyada esaret altında tutulan son orka olarak bilinen Kiska, İzlanda'da 1979 yılında yakalanarak bugün bulunduğu tema parkı tarafından satın alınmıştı.
42 yıldır esaret halinde bir hayat süren 44 yaşındaki Kirka, 5 yavrusu ve tüm arkadaşları öldükten sonra son 10 yıldır beton bir tankın içinde yalnız olarak yaşıyor.
Eski bir eğitmen olan Phil Demers, balinanın kafasını yaşadığı akvaryumun duvarına defalarca vurarak intihar etmeye çalıştığı görüntüleri paylaştı.
Demers paylaşımında, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli" ifadelerini kullandı.
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