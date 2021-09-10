Aytuğ Atıcı'dan 'İttifak' açıklaması: İdeolojik ayrılık zaten var, sağlam zeminde gitmezse bozulur

Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti'den gelen karşılıklı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. CHP parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı, Artı TV yayınında soruları yanıtladı. Cumhur İttifakı üyesi partilerin geçmişte karşılıklı sert söylemleri olduğunu ancak şu an ittifak halinde olduklarını söyledi.Atıcı "İdeolojik ayrılık zaten var ittifak sağlam zeminde gitmezse bozulur. Bazen yol kazaları olur, ciddi sıkıntı olduğunu düşünmüyorum" dedi.Atıcı, İYİ Parti'nin AK Parti ile hareket edebileceğini de söyledi. İYİ Partili Cihan Paçacı'nın CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik "tekil konuşuyor" sözlerine ilişkin de konuştu. Atıcı, ittifak üyelerinin birbirine benzememesi gerektiğini ifade ederek "Kendi değerlerini korumalıdır" şeklinde konuştu.
Millet İttifakı'nda vaatler üzerinden başlayan tekil konuşma polemiği sürerken bir açıklama da CHP'den geldi. Parti İçi Eğitim Sorumlusu olan Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında "İdeolojik ayrılık zaten var ittifak sağlam zeminde gitmezse bozulur" dedi.
Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti'den gelen karşılıklı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. CHP parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı, Artı TV yayınında soruları yanıtladı. Cumhur İttifakı üyesi partilerin geçmişte karşılıklı sert söylemleri olduğunu ancak şu an ittifak halinde olduklarını söyledi.
Atıcı "İdeolojik ayrılık zaten var ittifak sağlam zeminde gitmezse bozulur. Bazen yol kazaları olur, ciddi sıkıntı olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Atıcı, İYİ Parti'nin AK Parti ile hareket edebileceğini de söyledi. İYİ Partili Cihan Paçacı'nın CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik "tekil konuşuyor" sözlerine ilişkin de konuştu.
Atıcı, ittifak üyelerinin birbirine benzememesi gerektiğini ifade ederek "Kendi değerlerini korumalıdır" şeklinde konuştu.