https://tr.sputniknews.com/20210910/biden-ile-cin-lideri-si-arasinda-7-ay-sonra-ilk-gorusme-90-dakika-konustular-1048786380.html

Biden ile Çin lideri Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme: 90 dakika konuştular

Biden ile Çin lideri Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme: 90 dakika konuştular

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 ay sonra ilk kez yeniden iletişim kurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T09:55+0300

2021-09-10T09:55+0300

2021-09-10T09:54+0300

dünya

abd

çin

joe biden

şi cinping

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044033524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8c4584185040ed6cc6f7f7c285e3efa.jpg

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaklaşık 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki lider ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının önüne geçilmesi hakkında konuştu.Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler son yılların en kötü seviyesine gerilerken Biden, Ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Çin lideri ile yalnızca iki defa görüştü.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin 'kapsamlı ve stratejik bir görüşme' gerçekleştirdiği ifade edilirken, konuşmada 'çıkarların, değerlerin, bakış açılarının kesiştiği ve ayrıldığı konuların' ele alındığı ifade edildi.Üst düzey bir ABD’li yetkili görüşmede ekonomik konulara, iklim değişikliğine ve corona virüsü salgınına yoğunlaşıldığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210821/abd-baskani-biden-japonya-ve-cin-icin-buyukelci-adaylarini-acikladi-1048206410.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, joe biden, şi cinping, görüşme