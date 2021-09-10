Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/gazprom-kuzey-akim-2nin-yapimi-tamamlandi-1048786875.html
Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı
Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı
Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının yapımının tamamen bittiği belirtildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T10:14+0300
2021-09-10T10:35+0300
dünya
rusya
gazprom
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_0:342:2906:1977_1920x0_80_0_0_eee77f1f23a508a569a01ee66953e8a1.jpg
Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yaptığı bir açıklamada, “Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 8.45’te tamamen bittiğini söyledi” denildi.Kuzey Akım-2, başta ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin öne sürdüğü bürokratik engeller ve yaptırımlar nedeniyle beklenenden bir süre daha geç işler hâle gelecek.Miller geçtiğimiz hafta, Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/bloomberg-kuzey-akim-2-uzerinden-gaz-akisi-1-ekimde-baslayabilir-1048746436.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_84b6f79026932625a49c6ba97acebd58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, gazprom

Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı

10:14 10.09.2021 (güncellendi: 10:35 10.09.2021)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
Abone ol
Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının yapımının tamamen bittiği belirtildi.
Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yaptığı bir açıklamada, “Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 8.45’te tamamen bittiğini söyledi” denildi.
Kuzey Akım-2, başta ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin öne sürdüğü bürokratik engeller ve yaptırımlar nedeniyle beklenenden bir süre daha geç işler hâle gelecek.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
DÜNYA
Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir
Dün, 02:56
Miller geçtiğimiz hafta, Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.
Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:38HGS geçiş ihlalinde mahkemeden emsal karar
10:36Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
10:20Yeni Akit yazarı Yılmaz: İktidarımızın yetkilileri, mutfak yangınını acil tedbirlerle söndürmeli
10:14Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı
10:13Kabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş: 113 yolcu Doha’ya indi
10:04Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 göçmen çıktı
10:02Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
09:55Biden ile Çin lideri Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme: 90 dakika konuştular
09:50İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı
09:44'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'
09:39Kanser ve kalp krizini atlatanlara bankaların kredi vermemesi Meclis'e taşındı
09:34Araştırma: Fazla boş vakit, insanın iyi olma halini düşürüyor
09:26Netflix'in yeni Pokemon filminin yayın tarihi belli oldu
09:25Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fahiş fiyat denetimi
09:22'Hatırlatma' dozu planı: Koronavirüse karşı 3. doz BioNTech aşısı ne zaman başlayacak?
08:57Küba’da Kovid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı
08:38Perinçek: Din, toplumu düzene sokamaz
07:57Diyetisyenden poğaça uyarısı: Her gün iki tane tüketildiğinde oluşan yağ oranını gösterdi
07:42'Ayağım ağrıyor' diyerek hastaneye gitmişti: Bir gün sonra evinde ölü bulundu
07:24Ahmet Hakan: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim