https://tr.sputniknews.com/20210910/gazprom-kuzey-akim-2nin-yapimi-tamamlandi-1048786875.html

Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı

Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı

Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının yapımının tamamen bittiği belirtildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T10:14+0300

2021-09-10T10:14+0300

2021-09-10T10:35+0300

dünya

rusya

gazprom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_0:342:2906:1977_1920x0_80_0_0_eee77f1f23a508a569a01ee66953e8a1.jpg

Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yaptığı bir açıklamada, “Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 8.45’te tamamen bittiğini söyledi” denildi.Kuzey Akım-2, başta ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin öne sürdüğü bürokratik engeller ve yaptırımlar nedeniyle beklenenden bir süre daha geç işler hâle gelecek.Miller geçtiğimiz hafta, Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210909/bloomberg-kuzey-akim-2-uzerinden-gaz-akisi-1-ekimde-baslayabilir-1048746436.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, gazprom