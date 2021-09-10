Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı

Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yaptığı bir açıklamada, “Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 8.45’te tamamen bittiğini söyledi” denildi.Kuzey Akım-2, başta ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin öne sürdüğü bürokratik engeller ve yaptırımlar nedeniyle beklenenden bir süre daha geç işler hâle gelecek.Miller geçtiğimiz hafta, Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının yapımının tamamen bittiği belirtildi.
Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yaptığı bir açıklamada, “Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 8.45’te tamamen bittiğini söyledi” denildi.
Kuzey Akım-2, başta ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin öne sürdüğü bürokratik engeller ve yaptırımlar nedeniyle beklenenden bir süre daha geç işler hâle gelecek.
Miller geçtiğimiz hafta, Kuzey Akım-2 hattı üstünden ilk doğalgaz sevkiyatlarının bu sonbaharda başlamasını beklediklerini kaydetmişti.
Kuzey Akım-2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.