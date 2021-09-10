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https://tr.sputniknews.com/20210910/messi-pelenin-rekorunu-kirdi-1048791219.html
Messi, Pele'nin rekorunu kırdı
Messi, Pele'nin rekorunu kırdı
2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı ‘hat-trick’ yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:24+0300
2021-09-10T12:24+0300
2021-09-10T12:30+0300
yaşam
spor
lionel messi
rekor
pele
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Güney Amerika elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.
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spor, lionel messi, rekor, pele
Messi, Pele'nin rekorunu kırdı 12:24 10.09.2021 (güncellendi: 12:30 10.09.2021)
2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı ‘hat-trick’ yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.
Güney Amerika elemelerinde
Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.
34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken,
yeni bir rekorun
da
sahibi oldu. Milli formayla
çıktığı 153 maçta 79 gol atan
Messi,
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan
Güney Amerikalı futbolcu
unvanını aldı.
Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.