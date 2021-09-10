https://tr.sputniknews.com/20210910/sacha-boeyden-kotu-haber-1048782990.html

Sacha Boey'den kötü haber

Sacha Boey'den kötü haber

Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesi Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T06:28+0300

2021-09-10T06:28+0300

2021-09-10T06:28+0300

yaşam

galatasaray

trabzonspor

açıklama

sakatlık

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Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor 'a konuk olacak olan Galatasaray , Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde ikinci derecede zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:''Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı.''Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

https://tr.sputniknews.com/20210909/trabzonspor---galatasaray-macinin-hakemi-belli-oldu-1048758699.html

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galatasaray, trabzonspor, açıklama, sakatlık