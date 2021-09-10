https://tr.sputniknews.com/20210910/taliban-afgan-gecici-hukumetinin-yemin-toreni-11-eylulde-yapilmayacak-1048795896.html

Taliban: Afgan geçici hükümetinin yemin töreni 11 Eylül'de yapılmayacak

Taliban: Afgan geçici hükümetinin yemin töreni 11 Eylül'de yapılmayacak

Sputnik'e konuşan bir Taliban kaynağının "Yeni geçiş hükümetinin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılması planlanıyor" demesi sonrası, Taliban kültür... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:53+0300

2021-09-10T13:53+0300

2021-09-10T14:43+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

11 eylül saldırıları

hükümet

yemin töreni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_33bc774f6764b14cf332d7bdb64eff73.jpg

ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal etmesinden 20 yıl sonra tamamen çekildiği Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban, geçici hükümetin yemin törenini 11 Eylül'de düzenleme kararından çark etti. Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Inamullah Samangani, geçici hükümetin yemin töreni için birkaç gün önce iptal kararı alındığını, cumartesi günü (yarın) gerçekleşeceğine dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.Samangani Twitter paylaşımında şöyle dedi:"Yeni Afgan hükümetinin göreve başlama töreni birkaç gün önce iptal edildi. Karışıklığı önlemek için, [Afganistan İslam Emirliği'nin] liderliği, kabinenin halihazırda çalışmaya başlayan bir bölümünün onaylandığını duyurdu. Yarın yani 11 Eylül'de göreve başlama töreninin yapılacağına dair söylentiler doğru değil."Daha önce Sputnik'e konuşan Taliban içinden bir kaynak, 11 Eylül'de yapılacak yemin törenine ilk etapta Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugünkü açıklamasında, Rusya'nın etkinliğe katılmayacağını belirtti. Pek çok ülke hükümeti, Taliban hükümetini tanıma gibi bir niyetlerinin şimdilik olmadığını duyurdu.Bu arada Çin devletine bağlı Global Times gazetesine konuşan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, 'örgütün parçası olmayan diğer Afgan siyasilerin de yeni hükümette yüksek mevkilerde görev alma şansına sahip olabileceğinden' söz etti. 'Taliban'ın hükümetin kapsayıcılığına inandığı için bir dizi siyasetçiyle görüştüğünü' dile getiren Şahin, resmi hükümetin bu ay veya gelecek ay kurulabileceğini belirtti. Sözcü, 'Taliban'ın, ilgili tüm sorunlar çözüldükten sonra, Çin dahil diğer ülkelerden üst düzey heyetleri Afganistan'a davet etmeyi umduğunu' sözlerine ekledi.

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, 11 eylül saldırıları, hükümet, yemin töreni