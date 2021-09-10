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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/taliban-afgan-gecici-hukumetinin-yemin-toreni-11-eylulde-yapilmayacak-1048795896.html
Taliban: Afgan geçici hükümetinin yemin töreni 11 Eylül'de yapılmayacak
Taliban: Afgan geçici hükümetinin yemin töreni 11 Eylül'de yapılmayacak
Sputnik'e konuşan bir Taliban kaynağının "Yeni geçiş hükümetinin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılması planlanıyor" demesi sonrası, Taliban kültür... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T13:53+0300
2021-09-10T14:43+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
11 eylül saldırıları
hükümet
yemin töreni
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ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal etmesinden 20 yıl sonra tamamen çekildiği Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban, geçici hükümetin yemin törenini 11 Eylül'de düzenleme kararından çark etti. Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Inamullah Samangani, geçici hükümetin yemin töreni için birkaç gün önce iptal kararı alındığını, cumartesi günü (yarın) gerçekleşeceğine dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.Samangani Twitter paylaşımında şöyle dedi:"Yeni Afgan hükümetinin göreve başlama töreni birkaç gün önce iptal edildi. Karışıklığı önlemek için, [Afganistan İslam Emirliği'nin] liderliği, kabinenin halihazırda çalışmaya başlayan bir bölümünün onaylandığını duyurdu. Yarın yani 11 Eylül'de göreve başlama töreninin yapılacağına dair söylentiler doğru değil."Daha önce Sputnik'e konuşan Taliban içinden bir kaynak, 11 Eylül'de yapılacak yemin törenine ilk etapta Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugünkü açıklamasında, Rusya'nın etkinliğe katılmayacağını belirtti. Pek çok ülke hükümeti, Taliban hükümetini tanıma gibi bir niyetlerinin şimdilik olmadığını duyurdu.Bu arada Çin devletine bağlı Global Times gazetesine konuşan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, 'örgütün parçası olmayan diğer Afgan siyasilerin de yeni hükümette yüksek mevkilerde görev alma şansına sahip olabileceğinden' söz etti. 'Taliban'ın hükümetin kapsayıcılığına inandığı için bir dizi siyasetçiyle görüştüğünü' dile getiren Şahin, resmi hükümetin bu ay veya gelecek ay kurulabileceğini belirtti. Sözcü, 'Taliban'ın, ilgili tüm sorunlar çözüldükten sonra, Çin dahil diğer ülkelerden üst düzey heyetleri Afganistan'a davet etmeyi umduğunu' sözlerine ekledi.
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afganistan, taliban, 11 eylül saldırıları, hükümet, yemin töreni

Taliban: Afgan geçici hükümetinin yemin töreni 11 Eylül'de yapılmayacak

13:53 10.09.2021 (güncellendi: 14:43 10.09.2021)
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Sputnik'e konuşan bir Taliban kaynağının "Yeni geçiş hükümetinin yemin töreninin 11 Eylül'de yapılması planlanıyor" demesi sonrası, Taliban kültür komisyonundan iptal açıklaması geldi.
ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal etmesinden 20 yıl sonra tamamen çekildiği Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban, geçici hükümetin yemin törenini 11 Eylül'de düzenleme kararından çark etti.
Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Inamullah Samangani, geçici hükümetin yemin töreni için birkaç gün önce iptal kararı alındığını, cumartesi günü (yarın) gerçekleşeceğine dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Samangani Twitter paylaşımında şöyle dedi:
"Yeni Afgan hükümetinin göreve başlama töreni birkaç gün önce iptal edildi. Karışıklığı önlemek için, [Afganistan İslam Emirliği'nin] liderliği, kabinenin halihazırda çalışmaya başlayan bir bölümünün onaylandığını duyurdu. Yarın yani 11 Eylül'de göreve başlama töreninin yapılacağına dair söylentiler doğru değil."
Daha önce Sputnik'e konuşan Taliban içinden bir kaynak, 11 Eylül'de yapılacak yemin törenine ilk etapta Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiğini söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugünkü açıklamasında, Rusya'nın etkinliğe katılmayacağını belirtti. Pek çok ülke hükümeti, Taliban hükümetini tanıma gibi bir niyetlerinin şimdilik olmadığını duyurdu.
Bu arada Çin devletine bağlı Global Times gazetesine konuşan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, 'örgütün parçası olmayan diğer Afgan siyasilerin de yeni hükümette yüksek mevkilerde görev alma şansına sahip olabileceğinden' söz etti. 'Taliban'ın hükümetin kapsayıcılığına inandığı için bir dizi siyasetçiyle görüştüğünü' dile getiren Şahin, resmi hükümetin bu ay veya gelecek ay kurulabileceğini belirtti. Sözcü, 'Taliban'ın, ilgili tüm sorunlar çözüldükten sonra, Çin dahil diğer ülkelerden üst düzey heyetleri Afganistan'a davet etmeyi umduğunu' sözlerine ekledi.
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