https://tr.sputniknews.com/20210910/zaharova-abd-buyukelcisinin-bakanliga-cagrilma-nedeninin-washingtona-dogru-aktarilacagini-umuyoruz-1048813683.html
Zaharova: ABD Büyükelçisi'nin çağrılma nedeninin Washington'a doğru aktarılacağını umuyoruz
Zaharova: ABD Büyükelçisi'nin çağrılma nedeninin Washington'a doğru aktarılacağını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalı diplomatların, ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlığa çağrılma nedenini Washington’a... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T22:54+0300
2021-09-10T22:54+0300
2021-09-10T22:56+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan'a Moskova’nın iç işlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğunun iletildiğini belirtti.Zaharova, “ABD'nin Moskova Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına ilişkin üç ayrı versiyon okudum. Büyükelçiyi çağıran Dışişleri Bakanlığı olduğuna göre, asıl çağırma nedenini bilen de odur. Sebeplerden biri; Rusya seçimlerine müdahale. Bunun Amerikalı diplomatlar tarafından ABD Büyükelçiliği'nin gerçeklikten kopuk basın bülteninde yazıldığı gibi değil, Washington'a olduğu şekliyle bildirileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.ABD’nin Moskova Büyükelçiliği konuyla ilgili yayınladığı basın açıklamasında, ‘Sullivan’ın, Başkan Joe Biden'in Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişki kurma isteğine destek amacıyla bir dizi ikili meseleyi değerlendirmek üzere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldiği’ ifadelerine yer vermişti.
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abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, açıklama, dışişleri bakanı, john sullivan
Zaharova: ABD Büyükelçisi'nin çağrılma nedeninin Washington'a doğru aktarılacağını umuyoruz
22:54 10.09.2021 (güncellendi: 22:56 10.09.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalı diplomatların, ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlığa çağrılma nedenini Washington’a olduğu gibi aktarmalarını umduğunu söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan'a Moskova’nın iç işlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğunun iletildiğini belirtti.
Zaharova, “ABD'nin Moskova Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına ilişkin üç ayrı versiyon okudum. Büyükelçiyi çağıran Dışişleri Bakanlığı olduğuna göre, asıl çağırma nedenini bilen de odur. Sebeplerden biri; Rusya seçimlerine müdahale. Bunun Amerikalı diplomatlar tarafından ABD Büyükelçiliği'nin gerçeklikten kopuk basın bülteninde yazıldığı gibi değil, Washington'a olduğu şekliyle bildirileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği konuyla ilgili yayınladığı basın açıklamasında, ‘Sullivan’ın, Başkan Joe Biden'in Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişki kurma isteğine destek amacıyla bir dizi ikili meseleyi değerlendirmek üzere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldiği’ ifadelerine yer vermişti.