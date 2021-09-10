https://tr.sputniknews.com/20210910/zaharova-abd-buyukelcisinin-bakanliga-cagrilma-nedeninin-washingtona-dogru-aktarilacagini-umuyoruz-1048813683.html

Zaharova: ABD Büyükelçisi'nin çağrılma nedeninin Washington'a doğru aktarılacağını umuyoruz

Zaharova: ABD Büyükelçisi'nin çağrılma nedeninin Washington'a doğru aktarılacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalı diplomatların, ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlığa çağrılma nedenini Washington’a... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T22:54+0300

2021-09-10T22:54+0300

2021-09-10T22:56+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

açıklama

dışişleri bakanı

john sullivan

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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan'a Moskova’nın iç işlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğunun iletildiğini belirtti.Zaharova, “ABD'nin Moskova Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına ilişkin üç ayrı versiyon okudum. Büyükelçiyi çağıran Dışişleri Bakanlığı olduğuna göre, asıl çağırma nedenini bilen de odur. Sebeplerden biri; Rusya seçimlerine müdahale. Bunun Amerikalı diplomatlar tarafından ABD Büyükelçiliği'nin gerçeklikten kopuk basın bülteninde yazıldığı gibi değil, Washington'a olduğu şekliyle bildirileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.ABD’nin Moskova Büyükelçiliği konuyla ilgili yayınladığı basın açıklamasında, ‘Sullivan’ın, Başkan Joe Biden'in Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişki kurma isteğine destek amacıyla bir dizi ikili meseleyi değerlendirmek üzere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldiği’ ifadelerine yer vermişti.

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