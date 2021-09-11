https://tr.sputniknews.com/20210911/abd-ria-novosti-muhabirlerine-11-eylul-anma-etkinlikleri-akreditasyon-vermeyi-reddetti-1048818516.html

ABD, RIA Novosti muhabirlerine 11 Eylül anma etkinlikleri akreditasyon vermeyi reddetti

ABD, RIA Novosti muhabirlerine 11 Eylül anma etkinlikleri akreditasyon vermeyi reddetti

ABD, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında düzenlenecek anma etkinlikleri için akreditasyon başvurusu yapan RIA Novosti muhabirlerine ret cevabı verdi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T03:03+0300

2021-09-11T03:03+0300

2021-09-11T03:03+0300

dünya

abd

11 eylül

ria novosti

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Saldırılarda hedef alınan New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu alanda yapılacak etkinliklere katılmak için 20 Ağustos'ta akreditasyon başvuruları başladıktan birkaç saat sonra başvuruda bulunan RIA Novosti muhabirleri olumsuz yanıt aldı.Organizatörler tarafından gönderilen cevap yazısında çok sayıda başvuru olması ve yetersiz yer bulunması nedeniyle talebe olumlu yanıt verilemediğini kaydedildi.Organizatörler, akredite edilmeyen gazetecilerin etkinliğe alınmayacağının altını çizdi.'Akreditasyon reddi süregelen ve seçilerek yapılan bir yıldırma eylemi'Sputnik ve RIA Novosti'nin bağlı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, akreditasyon reddinin basına yönelik süregelen ve seçilerek yapılan bir yıldırma eylemi olarak niteledi.Kiselev, "Bu, basına yönelik süregelen, seçilerek yapılan bir yıldırma eylemi gibi görünüyor. Anma etkinliklerini bile bir enformasyon savaşı alanına mı çevirmek istiyorlar? Bunlar nerede duracak? Ah, fevkalade yeni dünya!" ifadelerini kullandı.

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abd, 11 eylül, ria novosti