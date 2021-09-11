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ABD, RIA Novosti muhabirlerine 11 Eylül anma etkinlikleri akreditasyon vermeyi reddetti
© RİA NovostiUluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması
© RİA Novosti
ABD, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında düzenlenecek anma etkinlikleri için akreditasyon başvurusu yapan RIA Novosti muhabirlerine ret cevabı verdi.
Saldırılarda hedef alınan New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu alanda yapılacak etkinliklere katılmak için 20 Ağustos'ta akreditasyon başvuruları başladıktan birkaç saat sonra başvuruda bulunan RIA Novosti muhabirleri olumsuz yanıt aldı.
Organizatörler tarafından gönderilen cevap yazısında çok sayıda başvuru olması ve yetersiz yer bulunması nedeniyle talebe olumlu yanıt verilemediğini kaydedildi.
Organizatörler, akredite edilmeyen gazetecilerin etkinliğe alınmayacağının altını çizdi.
Organizatörler tarafından gönderilen cevap yazısında çok sayıda başvuru olması ve yetersiz yer bulunması nedeniyle talebe olumlu yanıt verilemediğini kaydedildi.
Organizatörler, akredite edilmeyen gazetecilerin etkinliğe alınmayacağının altını çizdi.
'Akreditasyon reddi süregelen ve seçilerek yapılan bir yıldırma eylemi'
Sputnik ve RIA Novosti'nin bağlı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, akreditasyon reddinin basına yönelik süregelen ve seçilerek yapılan bir yıldırma eylemi olarak niteledi.
Kiselev, "Bu, basına yönelik süregelen, seçilerek yapılan bir yıldırma eylemi gibi görünüyor. Anma etkinliklerini bile bir enformasyon savaşı alanına mı çevirmek istiyorlar? Bunlar nerede duracak? Ah, fevkalade yeni dünya!" ifadelerini kullandı.
Kiselev, "Bu, basına yönelik süregelen, seçilerek yapılan bir yıldırma eylemi gibi görünüyor. Anma etkinliklerini bile bir enformasyon savaşı alanına mı çevirmek istiyorlar? Bunlar nerede duracak? Ah, fevkalade yeni dünya!" ifadelerini kullandı.