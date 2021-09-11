https://tr.sputniknews.com/20210911/yavas-ankarada-yanan-bagimsizlik-mesalesi-ulkemizi-daima-aydinlatacak-1048828912.html

Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak

Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı vesilesiyle muharebenin geçtiği toprakların Ankara sınırları içerisinde... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T21:19+0300

2021-09-11T21:19+0300

2021-09-11T21:19+0300

türkiye

ankara

mansur yavaş

açıklama

polatlı

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavaş, "Bugünkü meclis toplantımızı kurtuluşun topraklarında, Polatlı'da yaptık. Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak, Cumhuriyet'imizin daimi bekçisi Türk gençlerine ışık olacak. #HattıAnkaraSathıVatan" dedi.Muharebenin 100. yılı kutlanacakToplantıda konuşan Yavaş, "Zaman zaman Sakarya Medyan Muharebesi dendiği zaman bunun Adapazarı Sakarya'da olduğu düşünülür. 100. yıl vesilesiyle Haymana ve Polatlı Belediye Başkanlarımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 100. yılı anlamına uygun bir şekilde kutlamaya karar vermiş ve bütün dünyaya bu savaşın bu topraklarda olduğunu, Adapazarı ile bir alakası olmadığını duyurma sorumluluğunu üstlenmiştir" dedi.Toplantıda konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, çeşitli etkinlikler vasıtasıyla konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi. Yıldızkaya, "Diriliş Yolu yürüyüşleriyle, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler ile konuya dikkat çekmeye çalıştık. Büyükşehir Belediyemizin katkıları önemliydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine, sayın Başkanımıza" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210905/mansur-yavas-ben-akil-vermek-yerine-genclerin-verecegi-akli-almaya-talibim-1048637859.html

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