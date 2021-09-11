Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210911/yavas-ankarada-yanan-bagimsizlik-mesalesi-ulkemizi-daima-aydinlatacak-1048828912.html
Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak
Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı vesilesiyle muharebenin geçtiği toprakların Ankara sınırları içerisinde... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T21:19+0300
2021-09-11T21:19+0300
türkiye
ankara
mansur yavaş
açıklama
polatlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043743060_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2f648a202534551481d7226fec8b663.jpg
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavaş, "Bugünkü meclis toplantımızı kurtuluşun topraklarında, Polatlı'da yaptık. Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak, Cumhuriyet'imizin daimi bekçisi Türk gençlerine ışık olacak. #HattıAnkaraSathıVatan" dedi.Muharebenin 100. yılı kutlanacakToplantıda konuşan Yavaş, "Zaman zaman Sakarya Medyan Muharebesi dendiği zaman bunun Adapazarı Sakarya'da olduğu düşünülür. 100. yıl vesilesiyle Haymana ve Polatlı Belediye Başkanlarımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 100. yılı anlamına uygun bir şekilde kutlamaya karar vermiş ve bütün dünyaya bu savaşın bu topraklarda olduğunu, Adapazarı ile bir alakası olmadığını duyurma sorumluluğunu üstlenmiştir" dedi.Toplantıda konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, çeşitli etkinlikler vasıtasıyla konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi. Yıldızkaya, "Diriliş Yolu yürüyüşleriyle, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler ile konuya dikkat çekmeye çalıştık. Büyükşehir Belediyemizin katkıları önemliydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine, sayın Başkanımıza" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210905/mansur-yavas-ben-akil-vermek-yerine-genclerin-verecegi-akli-almaya-talibim-1048637859.html
türkiye
ankara
polatlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043743060_339:0:1539:900_1920x0_80_0_0_d272c6ea90e99569619af26b912558b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, mansur yavaş, açıklama, polatlı

Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak

21:19 11.09.2021
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı vesilesiyle muharebenin geçtiği toprakların Ankara sınırları içerisinde olduğunu duyurma sorumluluğu amacıyla kutlamaya karar verdiklerini söyledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavaş, "Bugünkü meclis toplantımızı kurtuluşun topraklarında, Polatlı'da yaptık. Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak, Cumhuriyet'imizin daimi bekçisi Türk gençlerine ışık olacak. #HattıAnkaraSathıVatan" dedi.

Muharebenin 100. yılı kutlanacak

Toplantıda konuşan Yavaş, "Zaman zaman Sakarya Medyan Muharebesi dendiği zaman bunun Adapazarı Sakarya'da olduğu düşünülür. 100. yıl vesilesiyle Haymana ve Polatlı Belediye Başkanlarımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 100. yılı anlamına uygun bir şekilde kutlamaya karar vermiş ve bütün dünyaya bu savaşın bu topraklarda olduğunu, Adapazarı ile bir alakası olmadığını duyurma sorumluluğunu üstlenmiştir" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
POLİTİKA
Mansur Yavaş: Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim
5 Eylül, 23:34
Toplantıda konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, çeşitli etkinlikler vasıtasıyla konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi. Yıldızkaya, "Diriliş Yolu yürüyüşleriyle, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler ile konuya dikkat çekmeye çalıştık. Büyükşehir Belediyemizin katkıları önemliydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine, sayın Başkanımıza" dedi.
150000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:19Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak
20:33Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 259 kişi öldü, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi
20:22Zaharova’dan Rus medyasını hedef alan tacizlere daha sert tepki gösterilmesi çağrısı
19:50Cristiano Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı
19:30BM: Libya'da seçimlerin başarısız olması ülkeyi kaosa sürükleyebilir
19:06ABD'nin 'en çok arananlar listesinde' bulunan Venezüellalı eski general Madrid'de yakalandı
19:01Bursa'da 400 yıllık çınar fırtına nedeniyle devrildi
18:50Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platforma-M savaş robotları kullanıldı
18:29Dışişleri Bakanlığı: 11 Eylül saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz
17:59Akar: Rusya'yla imzalanan mutabakatlara uyuyoruz
17:34Hamit Altıntop'a A Milli Takım'da yeni görevlendirme
17:24Lavrov’dan Katar'ın Afganistan'ı istikrara kavuşturma çabalarına övgü
17:23Rusya’dan ABD’ye terörle mücadele konusundaki ikili diyaloğu yeniden canlandırma önerisi
17:20Rus MiG-31 savaş uçağı, Barent Denizi'nde Norveç'in devriye uçağına önleme yaptı
17:17Kuzey Kutbu’ndaki tatbikatlarda 100 km mesafedeki ‘düşman gemi grubu’ yok edildi
17:15Zaharova: 'Akıllı Oy' uygulamasını geliştiren tüm şirketler Pentagon'la bağlantılı
17:13Putin: Politik kararlara rağmen, Rus milli takımı Olimpiyatlarda başarılı bir performans sergiledi
16:53Bahçeli: Faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz
16:46Datça açıklarında deprem
16:23MÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu