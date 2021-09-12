https://tr.sputniknews.com/20210912/dsoden-asi-aciklamasi-pandemiyi-bitireceginden-kuskuluyuz-1048835918.html
DSÖ'den aşı açıklaması: Pandemiyi bitireceğinden kuşkuluyuz
DSÖ'den aşı açıklaması: Pandemiyi bitireceğinden kuşkuluyuz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, yeni çıkan varyantların toplum bağışıklığı üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtirken, koronavirüsün yakın gelecekte... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T12:13+0300
2021-09-12T12:13+0300
2021-09-12T12:13+0300
koronavirüs
avrupa
ab
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
aşı
pandemi
hans kluge
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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı açıklamada, aşılamanın pandemiyi tamamen bitireceğinden kuşku duyduklarını söyledi.Kluge, virüsün uzun yıllar hayatımızda kalabileceğini belirterek, “aşılama stratejimizi kademeli olarak nasıl uyarlayacağımızı”, özellikle de ek dozlar konusunda düşünmeleri gerektiğini belirtti.Kluge, mayıs ayında, 'aşılamada minimum yüzde 70 kapsama alanına ulaştığımızda pandemi sona erecek' demişti.Yeni varyantlar çıkmaya devam edecekAFP muhabiri, basın toplantısı sırasında Kluge’a bu rakamın hala bir hedef olup olmadığını sordu. Dr. Kluge, Delta gibi yeni ve daha bulaşıcı varyantlar nedeniyle bu durumun değiştiğini belirterek, yeni çıkan varyantların sürü bağışıklığı perspektifini zayıflattığını ifade etti.Sözcü'nün AFP'den aktardığına göre Kluge, önümüzdeki günlerde corona virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini belirtirken, tıpkı grip virüsü gibi corona virüsle de yaşamamız gerektiğini vurguladı.DSÖ Direktörü’ne göre, hükümetler de kısa süre içerisinde yeni stratejiler belirlemeli. Yoksa tüm dünyayı uzun vadede zor günler bekliyor
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avrupa, ab, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), aşı, pandemi, hans kluge
DSÖ'den aşı açıklaması: Pandemiyi bitireceğinden kuşkuluyuz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, yeni çıkan varyantların toplum bağışıklığı üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtirken, koronavirüsün yakın gelecekte bitmeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı açıklamada, aşılamanın pandemiyi tamamen bitireceğinden kuşku duyduklarını söyledi.
Kluge, virüsün uzun yıllar hayatımızda kalabileceğini belirterek, “aşılama stratejimizi kademeli olarak nasıl uyarlayacağımızı”, özellikle de ek dozlar konusunda düşünmeleri gerektiğini belirtti.
Kluge, mayıs ayında, 'aşılamada minimum yüzde 70 kapsama alanına ulaştığımızda pandemi sona erecek' demişti.
Yeni varyantlar çıkmaya devam edecek
AFP muhabiri, basın toplantısı sırasında Kluge’a bu rakamın hala bir hedef olup olmadığını sordu. Dr. Kluge, Delta gibi yeni ve daha bulaşıcı varyantlar nedeniyle bu durumun değiştiğini belirterek, yeni çıkan varyantların sürü bağışıklığı perspektifini zayıflattığını ifade etti.
Sözcü'nün AFP'den aktardığına göre Kluge, önümüzdeki günlerde corona virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini belirtirken, tıpkı grip virüsü gibi corona virüsle de yaşamamız gerektiğini vurguladı.
DSÖ Direktörü’ne göre, hükümetler de kısa süre içerisinde yeni stratejiler belirlemeli. Yoksa tüm dünyayı uzun vadede zor günler bekliyor