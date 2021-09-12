https://tr.sputniknews.com/20210912/dsoden-asi-aciklamasi-pandemiyi-bitireceginden-kuskuluyuz-1048835918.html

DSÖ'den aşı açıklaması: Pandemiyi bitireceğinden kuşkuluyuz

DSÖ'den aşı açıklaması: Pandemiyi bitireceğinden kuşkuluyuz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, yeni çıkan varyantların toplum bağışıklığı üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtirken, koronavirüsün yakın gelecekte... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T12:13+0300

2021-09-12T12:13+0300

2021-09-12T12:13+0300

koronavirüs

avrupa

ab

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

aşı

pandemi

hans kluge

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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı açıklamada, aşılamanın pandemiyi tamamen bitireceğinden kuşku duyduklarını söyledi.Kluge, virüsün uzun yıllar hayatımızda kalabileceğini belirterek, “aşılama stratejimizi kademeli olarak nasıl uyarlayacağımızı”, özellikle de ek dozlar konusunda düşünmeleri gerektiğini belirtti.Kluge, mayıs ayında, 'aşılamada minimum yüzde 70 kapsama alanına ulaştığımızda pandemi sona erecek' demişti.Yeni varyantlar çıkmaya devam edecekAFP muhabiri, basın toplantısı sırasında Kluge’a bu rakamın hala bir hedef olup olmadığını sordu. Dr. Kluge, Delta gibi yeni ve daha bulaşıcı varyantlar nedeniyle bu durumun değiştiğini belirterek, yeni çıkan varyantların sürü bağışıklığı perspektifini zayıflattığını ifade etti.Sözcü'nün AFP'den aktardığına göre Kluge, önümüzdeki günlerde corona virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini belirtirken, tıpkı grip virüsü gibi corona virüsle de yaşamamız gerektiğini vurguladı.DSÖ Direktörü’ne göre, hükümetler de kısa süre içerisinde yeni stratejiler belirlemeli. Yoksa tüm dünyayı uzun vadede zor günler bekliyor

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avrupa, ab, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), aşı, pandemi, hans kluge