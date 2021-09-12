https://tr.sputniknews.com/20210912/mansur-yavas-800-ogrenci-kullanimina-uygun-tasinmazimizi-hacettepe-universitesine-tahsis-ediyoruz-1048845317.html

Mansur Yavaş: 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne tahsis ediyoruz

Mansur Yavaş: 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne tahsis ediyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, büyükşehir belediyesi olarak 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazı Hacettepe Üniversitesi'ne Yurt ve Konukevi... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T20:37+0300

2021-09-12T20:37+0300

2021-09-12T20:39+0300

türkiye

ankara

hacettepe üniversitesi

mansur yavaş

yurt

konukevi

öğrenciler

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan Ankara'da eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerine yönelik bir açıklama geldi. Yavaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Mamak'ta bulunan 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne Yurt ve Konukevi olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz. Sevgili gençler, umarım üniversite hayatınızın en güzel anılarının ev sahibi oluruz. Hep yanınızda olacağım."Mansur Yavaş paylaşımına şu ifadelerle devam etti: "Bu vesileyle artan konut fiyatlarına da değinmek istiyorum. Sevgili ev sahibi hemşehrilerimden özellikle şehrimize eğitim için gelen öğrencilere karşı anlayışlı olmaları konusunda hassasiyet bekliyorum. Onlar bizim geleceğimiz."

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ankara, hacettepe üniversitesi, mansur yavaş, yurt, konukevi, öğrenciler