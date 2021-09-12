Mansur Yavaş: 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne tahsis ediyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan Ankara'da eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerine yönelik bir açıklama geldi. Yavaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Mamak'ta bulunan 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne Yurt ve Konukevi olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz. Sevgili gençler, umarım üniversite hayatınızın en güzel anılarının ev sahibi oluruz. Hep yanınızda olacağım."Mansur Yavaş paylaşımına şu ifadelerle devam etti: "Bu vesileyle artan konut fiyatlarına da değinmek istiyorum. Sevgili ev sahibi hemşehrilerimden özellikle şehrimize eğitim için gelen öğrencilere karşı anlayışlı olmaları konusunda hassasiyet bekliyorum. Onlar bizim geleceğimiz."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, büyükşehir belediyesi olarak 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazı Hacettepe Üniversitesi'ne Yurt ve Konukevi olarak kullanılmak üzere tahsis ettiklerini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan Ankara'da eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerine yönelik bir açıklama geldi.
Yavaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Mamak'ta bulunan 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne Yurt ve Konukevi olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz. Sevgili gençler, umarım üniversite hayatınızın en güzel anılarının ev sahibi oluruz. Hep yanınızda olacağım."
Mamak'ta bulunan 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne Yurt ve Konukevi olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz.
Sevgili gençler, umarım üniversite hayatınızın en güzel anılarının ev sahibi oluruz. Hep yanınızda olacağım. pic.twitter.com/QMiKDjIDtE
"Bu vesileyle artan konut fiyatlarına da değinmek istiyorum. Sevgili ev sahibi hemşehrilerimden özellikle şehrimize eğitim için gelen öğrencilere karşı anlayışlı olmaları konusunda hassasiyet bekliyorum. Onlar bizim geleceğimiz."