Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210912/trumptan-11-eylulun-20-yil-donumu-icin-new-york-polisi-ve-itfaiyesine-surpriz-ziyaret-1048830852.html
Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret
Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T00:47+0300
2021-09-12T00:47+0300
dünya
abd
11 eylül
donald trump
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048830828_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_4b85014028b281cac98aca11aea35ce8.jpg
ABD tarihindeki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılı nedeniyle başkent Washington DC, New York ve Pensilvanya başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlenmiş, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkat çekmişti. Törenlere katılmayan Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anmak için New York’un Manhattan bölgesindeki New York Polis Birimi’nin 17. karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Polis memurları ve itfaiyeciler tarafından coşkuyla karşılanan Trump, fotoğraf isteklerini de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.Trump burada yaptığı konuşmada, “Bu üzücü bir gün. Birçok nedenden çok üzücü bir gün” ifadelerini kullandı. Polis memurlarından birinin tekrar Başkan adayı olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Bunun hakkında henüz konuşamam ama bence mutlu olacaksınız" yanıtını veren Trump, ziyaretini tezahürat ve alkışlar eşliğinde sonlandırdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048830828_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_b164671b53ba64f178ee250e7f7d0fae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, 11 eylül, donald trump

Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret

00:47 12.09.2021
© REUTERS / GO NAKAMURAEski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / GO NAKAMURA
Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
ABD tarihindeki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılı nedeniyle başkent Washington DC, New York ve Pensilvanya başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlenmiş, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkat çekmişti. Törenlere katılmayan Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anmak için New York’un Manhattan bölgesindeki New York Polis Birimi’nin 17. karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Polis memurları ve itfaiyeciler tarafından coşkuyla karşılanan Trump, fotoğraf isteklerini de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Trump burada yaptığı konuşmada, “Bu üzücü bir gün. Birçok nedenden çok üzücü bir gün” ifadelerini kullandı. Polis memurlarından birinin tekrar Başkan adayı olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Bunun hakkında henüz konuşamam ama bence mutlu olacaksınız" yanıtını veren Trump, ziyaretini tezahürat ve alkışlar eşliğinde sonlandırdı.
500001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:47Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret
00:32MSB: İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
00:29Etiyopya, 2014 yılına girdi
00:17ABD’de hayvanat bahçesindeki 13 goril koronavirüse yakalandı
00:15Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı
DünFransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokaklara döküldü
DünSelanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı
DünTürk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır
DünAlmanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi
DünMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon gösteriyoruz
Dünİsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı
Dünİtalya'da koronavirüs aşısı yaptırmayanların sayısı 10 milyondan fazla
DünPeru'da Aydınlık Yol örgütü lideri Abimael Guzman hapishanede öldü
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' etkinliğine katıldı
DünYavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak
DünTürkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 259 kişi öldü, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi
DünZaharova’dan Rus medyasını hedef alan tacizlere daha sert tepki gösterilmesi çağrısı
DünCristiano Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı
DünBM: Libya'da seçimlerin başarısız olması ülkeyi kaosa sürükleyebilir
DünABD'nin 'en çok arananlar listesinde' bulunan Venezüellalı eski general Madrid'de yakalandı