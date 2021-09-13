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İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İmamoğlu'nu ziyaret etti
İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İmamoğlu'nu ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs kökenli yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu Saraçhane’deki İBB binasında... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T17:16+0300
2021-09-13T17:16+0300
türkiye
ingiltere
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ziyaret
başkonsolos
ekrem imamoğlu
kenan poleo
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül itibariyle İngiltere İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Kenan Poleo’yu Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.İmamoğlu, anne ve babasının Kuzey Kıbrıslı olduğunu belirten Poleo ile İstanbul, Türkiye ve futbol konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Poleo, nezaket ziyaretinde bulunduğu İmamoğlu’na teşekkürlerini iletip, “İstanbul en sevdiğim şehir. Çok güzel, rüya gibi” dedi. Poleo’ya yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, İngiltere'yle olan ilişkilerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. “Yeni bir dönemi sizinle yaşayacak olmak, heyecan verici” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:'Sizinle çok güzel işlere imza atmayı çok isteriz'“Sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi çok isteriz. İstanbul, birçok konuda, bu bölgede iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor yakın coğrafyada. Ben, hatta şöyle bir benzetme de yapıyorum: Avrupa'nın batısında Londra, doğusunda İstanbul çok kıymetli. Bu dengeyi, o gücü, en üst seviyede iyi bir yere taşıdığımız takdirde Avrupa'da rahat eder, daha keyifli bir kıta olur diye tarifliyorum. Dolayısıyla İstanbul'un misyonu önemli. Biz de İstanbul'un hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir yönetimiz. Güzel ilişkilerimiz, iş birliklerimiz var. En son Sayın Bakan'ı misafir ettik. Bizim için çok değerliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”Poleo: İstanbul çok önemli bir rol model olabilirİmamoğlu’na, misavirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Poleo da “Bir şeyin altını çizmek istiyorum: Londra ve İstanbul, iki şehir birbirlerinden çok şey öğrenebilir, birlikte inşa edip, büyüyebilir. Ben, İngiltere, Türkiye; Londra, İstanbul benzetmesine tamamen katılıyorum. İnsanların daha sürdürülebilir, sağlıklı ve temiz yaşamları olması konusunda yapabilecek çok şey var. Elektrikli araçlar, kente kazandırmak istediğiniz yeni taksi sistemi, atık su yönetimi ve tekiz su konularında İstanbul çok önemli bir rol model olabilir. Bu alanlarda bilirlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun Poleo’ya yanıtı ise, “Bu konulara zaten Sayın Bakan’la da çok değindik ve çok değerliydi. Takipte olmamız gereken güzel iş birlikleri ve ilişkilerin var olduğunu söyleyebilirim. Bunu büyütebiliriz, artırabiliriz, daha aktif bir biçimde bir kısım hazırlıkları yapmaya devam edebiliriz. Bu noktada iyi bir dil birliğimiz olacağını umut ediyorum” oldu.
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ingiltere, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ziyaret, başkonsolos, ekrem imamoğlu, kenan poleo

İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İmamoğlu'nu ziyaret etti

17:16 13.09.2021
© Fotoğraf : İBBEkrem İmamoğlu - Kenan Poleo
Ekrem İmamoğlu - Kenan Poleo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Fotoğraf : İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs kökenli yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu Saraçhane’deki İBB binasında ağırladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül itibariyle İngiltere İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Kenan Poleo’yu Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.
İmamoğlu, anne ve babasının Kuzey Kıbrıslı olduğunu belirten Poleo ile İstanbul, Türkiye ve futbol konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Poleo, nezaket ziyaretinde bulunduğu İmamoğlu’na teşekkürlerini iletip, “İstanbul en sevdiğim şehir. Çok güzel, rüya gibi” dedi.
Poleo’ya yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, İngiltere'yle olan ilişkilerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. “Yeni bir dönemi sizinle yaşayacak olmak, heyecan verici” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

'Sizinle çok güzel işlere imza atmayı çok isteriz'

“Sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi çok isteriz. İstanbul, birçok konuda, bu bölgede iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor yakın coğrafyada. Ben, hatta şöyle bir benzetme de yapıyorum: Avrupa'nın batısında Londra, doğusunda İstanbul çok kıymetli. Bu dengeyi, o gücü, en üst seviyede iyi bir yere taşıdığımız takdirde Avrupa'da rahat eder, daha keyifli bir kıta olur diye tarifliyorum. Dolayısıyla İstanbul'un misyonu önemli. Biz de İstanbul'un hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir yönetimiz. Güzel ilişkilerimiz, iş birliklerimiz var. En son Sayın Bakan'ı misafir ettik. Bizim için çok değerliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Poleo: İstanbul çok önemli bir rol model olabilir

İmamoğlu’na, misavirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Poleo da “Bir şeyin altını çizmek istiyorum: Londra ve İstanbul, iki şehir birbirlerinden çok şey öğrenebilir, birlikte inşa edip, büyüyebilir. Ben, İngiltere, Türkiye; Londra, İstanbul benzetmesine tamamen katılıyorum. İnsanların daha sürdürülebilir, sağlıklı ve temiz yaşamları olması konusunda yapabilecek çok şey var. Elektrikli araçlar, kente kazandırmak istediğiniz yeni taksi sistemi, atık su yönetimi ve tekiz su konularında İstanbul çok önemli bir rol model olabilir. Bu alanlarda bilirlikte çalışmalıyızifadelerini kullandı.
İmamoğlu’nun Poleo’ya yanıtı ise, “Bu konulara zaten Sayın Bakan’la da çok değindik ve çok değerliydi. Takipte olmamız gereken güzel iş birlikleri ve ilişkilerin var olduğunu söyleyebilirim. Bunu büyütebiliriz, artırabiliriz, daha aktif bir biçimde bir kısım hazırlıkları yapmaya devam edebiliriz. Bu noktada iyi bir dil birliğimiz olacağını umut ediyorum” oldu.
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