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Çin'de yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarının kaynağı bir ilkokul
Çin'de yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarının kaynağı bir ilkokul
Çin'de artış gösteren ve ülkede yeniden tedbirler alınmasına neden olan koronavirüs vakalarının bir ilkokuldan yayıldığı belirlendi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T09:40+0300
2021-09-14T09:50+0300
çin
okul
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
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Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu 2.9 milyon nüfuslu kentte, cuma gününden bu yana 18'i hastalık belirtisi göstermeyen 24 Kovid-19 vakası tespit edildiğini, 19 kişide ise Delta varyantının izine rastlandığını açıkladı.Açıklamaya göre ülkede yeniden patlak veren Kovid-19 vakaları bir ilkokuldan kaynaklı.Salgının kaynağının, 4 Ağustos'ta Singapur'dan Çin'e döndükten sonra 10 Eylül'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir öğrencinin babası olduğu sanılıyor. Global Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan adam, Singapur'dan döndükten sonra 21 gün karantinada kaldı ve bu sırada yaptırdığı testlerin hepsi negatif çıktı. Kovid-19 için söz konusu kuluçka döneminin olağandışı olduğunu söyleyen yetkililer, öğrencinin babasının virüsü Çin'de mi yoksa Singapur'da mı kaptığını belirleyemedi.Konuyla ilgili detaylı araştırmalar devam ederken kentte yeniden koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Okullara giden herkesten son 48 saat içerisinde yapılmış negatif test istenirken, kafe ve restoran gibi işletmelere de saat kısıtlaması getirildi.
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çin, okul, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri

Çin'de yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarının kaynağı bir ilkokul

09:40 14.09.2021 (güncellendi: 09:50 14.09.2021)
© REUTERS / ALY SONGÇin-Okul-Öğrenci
Çin-Okul-Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / ALY SONG
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Çin'de artış gösteren ve ülkede yeniden tedbirler alınmasına neden olan koronavirüs vakalarının bir ilkokuldan yayıldığı belirlendi.
Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.
Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu 2.9 milyon nüfuslu kentte, cuma gününden bu yana 18'i hastalık belirtisi göstermeyen 24 Kovid-19 vakası tespit edildiğini, 19 kişide ise Delta varyantının izine rastlandığını açıkladı.
Açıklamaya göre ülkede yeniden patlak veren Kovid-19 vakaları bir ilkokuldan kaynaklı.
Salgının kaynağının, 4 Ağustos'ta Singapur'dan Çin'e döndükten sonra 10 Eylül'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir öğrencinin babası olduğu sanılıyor. Global Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan adam, Singapur'dan döndükten sonra 21 gün karantinada kaldı ve bu sırada yaptırdığı testlerin hepsi negatif çıktı.
Kovid-19 için söz konusu kuluçka döneminin olağandışı olduğunu söyleyen yetkililer, öğrencinin babasının virüsü Çin'de mi yoksa Singapur'da mı kaptığını belirleyemedi.
Konuyla ilgili detaylı araştırmalar devam ederken kentte yeniden koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Okullara giden herkesten son 48 saat içerisinde yapılmış negatif test istenirken, kafe ve restoran gibi işletmelere de saat kısıtlaması getirildi.
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