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Dört gündür kayıp olan Doctor Who dizisinin oyuncusu Tanya Fear bulundu
Dört gündür kayıp olan Doctor Who dizisinin oyuncusu Tanya Fear bulundu
ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu açıklandı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T00:20+0300
2021-09-14T00:20+0300
2021-09-14T00:20+0300
yaşam
kayıp
doctor who
tanya fear
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ABD'de kaybolan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu açıklandı. Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı. Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı. 2018'de Doctor Who dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu. Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını doğrulamıştı. Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.
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kayıp, doctor who, tanya fear
Dört gündür kayıp olan Doctor Who dizisinin oyuncusu Tanya Fear bulundu
ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu açıklandı.
ABD'de kaybolan İngiliz aktris
Tanya Fear'ın sağ bulunduğu açıklandı. Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.
Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.
2018'de
Doctor Who dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu.
Los Angeles Polis Departmanı da Fear için
9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını
doğrulamıştı.
Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.