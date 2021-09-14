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Dört gündür kayıp olan Doctor Who dizisinin oyuncusu Tanya Fear bulundu
Dört gündür kayıp olan Doctor Who dizisinin oyuncusu Tanya Fear bulundu
ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu açıklandı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
kayıp
doctor who
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ABD'de kaybolan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu açıklandı. Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı. Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı. 2018'de Doctor Who dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu. Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını doğrulamıştı. Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.
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kayıp, doctor who, tanya fear

Dört gündür kayıp olan Doctor Who dizisinin oyuncusu Tanya Fear bulundu

00:20 14.09.2021
© Fotoğraf : InstagramÜnlü oyuncu Tanya Fear dört gündür kayıp
Ünlü oyuncu Tanya Fear dört gündür kayıp - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
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ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu açıklandı.
ABD'de kaybolan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu açıklandı. Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.
Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.
2018'de Doctor Who dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu.
Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını doğrulamıştı.
Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.
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