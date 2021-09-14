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Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te yapılan kazı çalışmalarında dünyanın en eski mozaiği bulundu. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
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mozaik
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Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir kültür yapısına sahip Yozgat’ta kazı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait dünyanın en eski mozaiği bulundu.Yaklaşık 3 bin 500 yıllık, 3 bin 147 taş kullanılmış‘Asur dönemine ait mozaiklerden çok daha eski’Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan kazı başkanı Anacleto D’agostino, şunları kaydetti:‘Primitif yapıda’İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ise yapılan kazı çalışmaları neticesinde 3 bin 500 yıllık dünyanın bilinen en eski mozaiğine rastladıklarını söyledi:
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yozgat, mozaik, asur, dünya

Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu

13:54 14.09.2021 (güncellendi: 13:55 14.09.2021)
© İHADünyanın en eski mozaiği Yozgat'ta
Dünyanın en eski mozaiği Yozgat'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İHA
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Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te yapılan kazı çalışmalarında dünyanın en eski mozaiği bulundu.
Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir kültür yapısına sahip Yozgat’ta kazı çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait dünyanın en eski mozaiği bulundu.

Yaklaşık 3 bin 500 yıllık, 3 bin 147 taş kullanılmış

© İHAMozaik, Uşaklıhöyük’te keşfedildi ve farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli bir döşeme.
Mozaik, Uşaklıhöyük’te keşfedildi ve farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli bir döşeme. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
Mozaik, Uşaklıhöyük’te keşfedildi ve farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli bir döşeme.
© İHA

‘Asur dönemine ait mozaiklerden çok daha eski’

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan kazı başkanı Anacleto D’agostino, şunları kaydetti:
“Bizim bulduğumuz mozaik dünyanın en eski mozaiği. Bu mozaik Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan’daki mozaiği biliyoruz ama muhtemelen bu mozaik onlardan daha eski olduğunu düşünüyoruz. Şu anda araştırma aşamasındayız, ilk düşüncemiz yakın doğunun en eski mozaiği olduğu şekilde. Bu mozaik M.Ö.’den önce 1500 tarihlerine dayanıyor. Benzer örnek olarak düşünülen Kuzey Mezopotamya’daki Asur mozaikleri 9. ve 7. yüzyıllara tarihlendiriliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bu Hitit dönemine ait bu mozaikler Asur dönemine ait mozaiklerden çok daha eski döneme ait. Mozaiğin boyutu 7 metreye 3 metre. Yaklaşık 3 bin 147 taş kullanılmış. Mozaik çeşitli çok farklı renklere sahip çakıl taşlarından yapılmış. Çeşitli dekoratif özelliklere sahip. Şu andaki düşüncemiz bu alanda gördüğünüz tapınakla bağlantılı olduğu şeklinde.”
© İHAYozgat'taki keşif 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği olarak literatüre girdi.
Yozgat'taki keşif 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği olarak literatüre girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
Yozgat'taki keşif 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği olarak literatüre girdi.
© İHA

‘Primitif yapıda’

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ise yapılan kazı çalışmaları neticesinde 3 bin 500 yıllık dünyanın bilinen en eski mozaiğine rastladıklarını söyledi:
“Şu an Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyünde Uşaklıhöyük’teyiz. Burada bakanlığımızın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Bozok Üniversitemizin ortaklaşa yürütmüş olduğu kazıda bir mozaiğe denk gelindi. Bu mozaiğin tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıllık. Hangi döneme ait olduğu yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde dünya tarihindeki ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması zaten mozaiğin yapısından da görülebilmektedir. Çünkü çok primitif yapıdadır. Mozaik yapıların en çok örneği Gaziantep’te bulunuyor, o mozaiklerin en ilkel halinin de buradaki mozaik olduğunu tespit edebilmekteyiz. Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte burayı turizme kazandırıp Yozgat’ımızın turizmine katkı sağlamasını planlıyoruz. Yozgat Valiliği, üniversitemiz ve Bakanlığımız olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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