Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu

“Şu an Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyünde Uşaklıhöyük’teyiz. Burada bakanlığımızın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Bozok Üniversitemizin ortaklaşa yürütmüş olduğu kazıda bir mozaiğe denk gelindi. Bu mozaiğin tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıllık. Hangi döneme ait olduğu yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde dünya tarihindeki ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması zaten mozaiğin yapısından da görülebilmektedir. Çünkü çok primitif yapıdadır. Mozaik yapıların en çok örneği Gaziantep’te bulunuyor, o mozaiklerin en ilkel halinin de buradaki mozaik olduğunu tespit edebilmekteyiz. Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte burayı turizme kazandırıp Yozgat’ımızın turizmine katkı sağlamasını planlıyoruz. Yozgat Valiliği, üniversitemiz ve Bakanlığımız olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”