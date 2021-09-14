https://tr.sputniknews.com/20210914/istanbulda-rus-turk-ortak-resim-sergisi-acildi-1048904572.html

İstanbul’da Rus-Türk ortak resim sergisi açıldı

İstanbul’da Rus-Türk ortak resim sergisi açıldı

İstanbul’da, 14 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında Türk ve Rus Kültür iş birliği çerçevesinde, 'Sanat ve uzay: Aynı çatı altında' isimli uluslararası karma resim... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T20:44+0300

2021-09-14T20:44+0300

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Sergide, Rusya’dan Katerina Kaya ve Cornelia Margan, Türkiye’den de Mustafa Albayrak ve Musa Günay’ın eserleri yer alacak.Bu sergiyle, iki farkı kültürden beslenen sanatçıların aynı çatı altında bir araya gelerek sanatın evrensel dilinin mesafeleri yakınlaştıran kucaklayıcı yüzünü İstanbullu sanatseverlerle buluşturmayı amaçlandığı belirtildi.Serginin açılış töreni 14 Eylül saat 14.00’da Zeytinburnu Cevizlibağ, Avrupa konutları Kale, 3 kat, ofis 15’te düzenlendi.Rusya ve Türkiye’nin iki önemli stratejik partner olduğunu dile getiren sergi organizatörleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin, Rusya’nın İstanbul’da büyükelçilik açtığı 1701’de kurulduğunu belirterek, “Bu sergiyi açarak ülkelerimiz arasındaki dostluğa değer verdiğimizi göstermek istedik. Rusya ve Türkiye’den ressamlar, sanat yoluyla Rus-Türk bağlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyor” ifadesini kullandı.Serginin organizatörü ve sponsoru Root Invest gayrimenkul yatırım şirketiyken Toplumsal Diplomasi Derneği bilgi desteğini üstlendi.

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kültür & sanat, istanbul, türkiye, rus, türk, sergi, kültür