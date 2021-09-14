https://tr.sputniknews.com/20210914/kilicdaroglundan-suni-gundemleri-gereksiz-yere-on-plana-cikarmayalim-talimati-1048884766.html

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Suni gündemleri gereksiz yere ön plana çıkarmayalım’ talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Suni gündemleri gereksiz yere ön plana çıkarmayalım’ talimatı

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “Ekonomik sıkıntılar ön safta. Halkın... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T08:53+0300

2021-09-14T08:53+0300

2021-09-14T08:52+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

çorlu

açıklama

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Kılıçdaroğlu, 16 Eylül’de Kırklareli’nde muhtarlar, STK ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, Roman dernekleri ile buluşacak. Kılıçdaroğlu aynı gün Çorlu’ya geçecek.‘Gençlere araba’ vaadini yinelediMilliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise gençlere yönelik altı vaadinden birinin 'Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV' olduğunu anımsatarak “Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var?” diye sordu. Kılıçdaroğlu “Bu arada ‘suistimal olur’ diyenler eğer biraz araştırırlarsa devletin yıllardır -mavi plaka gibi- bu tür uygulamaları olduğunu ve kontrol mekanizmalarının çalıştığını kolayca görebilirler. Neyse gençler, biz işimize bakalım. Geliyor gelmekte olan, az kaldı” ifadelerini kullandı.Sakarya Zaferi’nin 100. yılını kutladıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümünü kutladı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanışının 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210913/kilicdaroglundan-genclere-ilk-otomobil-icin-otvyi-sifirlayacagiz-1048848322.html

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kemal kılıçdaroğlu, çorlu, açıklama