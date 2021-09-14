https://tr.sputniknews.com/20210914/pentagon-modern-nukleer-silaha-sahip-rusya-ve-cinle-savas-istemiyoruz-1048879582.html

Pentagon: Modern nükleer silaha sahip Rusya ve Çin’le savaş istemiyoruz

Pentagon: Modern nükleer silaha sahip Rusya ve Çin’le savaş istemiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, tamamıyla modernize edilen nükleer silaha sahip Rusya’nın ABD için giderek büyüyen tehdit arz ettiğini belirtti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T00:37+0300

2021-09-14T00:37+0300

2021-09-14T00:37+0300

savunma

abd

rusya

pentagon

nükleer silah

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Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nün düzenlediği video konferansta konuşan ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, “Soğuk savaş, iki büyük güç arasında, dünyanın o dönemde gördüğü en büyük çatışmaydı, çünkü dünyanın muazzam nükleer silah cephaneliğine sahip ilk iki büyük gücüydü. Ancak her iki ülke caydırma potansiyelini koruyarak birbiriyle savaşmadı. Sovyetler Birliği ile hiçbir zaman savaşmadık. Şimdi de amacımız, hiçbir zaman Çin ve Rusya ile savaşa girmemek olmalı, çünkü savaşa gireceğimiz gün, dünya için, ülkelerimiz için korkunç bir gün olacak. Bu savaş dünyayı yıkar. Dünya ekonomisini yıkar. Bu herkes için kötü olacak. Bu yüzden bu yoldan yürümeyeceğimizden emin olmalıyız” dedi.Rusya’yla stratejik diyalog kapsamındaki başarılara işaret eden ABD’li general, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sovyetler Birliği, şimdi de Rusya ile iyi başarı elde ettik. İçinde bulunduğumuz durumu anladığımızdan emin olmak için Rusya ile stratejik istikrarı görüşüyoruz. Bu sadece nükleer alan için değil, uzay için de geçerli.”Çin’le de benzer stratejik diyaloga ihtiyaçları olduğunu söyleyen Hyten, “Çünkü ne kadar farklı olursak olalım temelde ortak bir hedefimiz var, bu da birbirimizle hiçbir zaman savaşmamak, çünkü nükleer bir güçle savaş kötü bir şey” diye kaydetti.

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abd, rusya, pentagon, nükleer silah