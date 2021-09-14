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Pentagon: Modern nükleer silaha sahip Rusya ve Çin’le savaş istemiyoruz
Pentagon: Modern nükleer silaha sahip Rusya ve Çin’le savaş istemiyoruz
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, tamamıyla modernize edilen nükleer silaha sahip Rusya’nın ABD için giderek büyüyen tehdit arz ettiğini belirtti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T00:37+0300
2021-09-14T00:37+0300
savunma
abd
rusya
pentagon
nükleer silah
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Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nün düzenlediği video konferansta konuşan ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, “Soğuk savaş, iki büyük güç arasında, dünyanın o dönemde gördüğü en büyük çatışmaydı, çünkü dünyanın muazzam nükleer silah cephaneliğine sahip ilk iki büyük gücüydü. Ancak her iki ülke caydırma potansiyelini koruyarak birbiriyle savaşmadı. Sovyetler Birliği ile hiçbir zaman savaşmadık. Şimdi de amacımız, hiçbir zaman Çin ve Rusya ile savaşa girmemek olmalı, çünkü savaşa gireceğimiz gün, dünya için, ülkelerimiz için korkunç bir gün olacak. Bu savaş dünyayı yıkar. Dünya ekonomisini yıkar. Bu herkes için kötü olacak. Bu yüzden bu yoldan yürümeyeceğimizden emin olmalıyız” dedi.Rusya’yla stratejik diyalog kapsamındaki başarılara işaret eden ABD’li general, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sovyetler Birliği, şimdi de Rusya ile iyi başarı elde ettik. İçinde bulunduğumuz durumu anladığımızdan emin olmak için Rusya ile stratejik istikrarı görüşüyoruz. Bu sadece nükleer alan için değil, uzay için de geçerli.”Çin’le de benzer stratejik diyaloga ihtiyaçları olduğunu söyleyen Hyten, “Çünkü ne kadar farklı olursak olalım temelde ortak bir hedefimiz var, bu da birbirimizle hiçbir zaman savaşmamak, çünkü nükleer bir güçle savaş kötü bir şey” diye kaydetti.
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abd, rusya, pentagon, nükleer silah

Pentagon: Modern nükleer silaha sahip Rusya ve Çin’le savaş istemiyoruz

00:37 14.09.2021
© AP Photo / J. Scott ApplewhitePentagon, ABD bayrağı
Pentagon, ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, tamamıyla modernize edilen nükleer silaha sahip Rusya’nın ABD için giderek büyüyen tehdit arz ettiğini belirtti.
Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nün düzenlediği video konferansta konuşan ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, “Soğuk savaş, iki büyük güç arasında, dünyanın o dönemde gördüğü en büyük çatışmaydı, çünkü dünyanın muazzam nükleer silah cephaneliğine sahip ilk iki büyük gücüydü. Ancak her iki ülke caydırma potansiyelini koruyarak birbiriyle savaşmadı. Sovyetler Birliği ile hiçbir zaman savaşmadık. Şimdi de amacımız, hiçbir zaman Çin ve Rusya ile savaşa girmemek olmalı, çünkü savaşa gireceğimiz gün, dünya için, ülkelerimiz için korkunç bir gün olacak. Bu savaş dünyayı yıkar. Dünya ekonomisini yıkar. Bu herkes için kötü olacak. Bu yüzden bu yoldan yürümeyeceğimizden emin olmalıyız” dedi.
Rusya’yla stratejik diyalog kapsamındaki başarılara işaret eden ABD’li general, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sovyetler Birliği, şimdi de Rusya ile iyi başarı elde ettik. İçinde bulunduğumuz durumu anladığımızdan emin olmak için Rusya ile stratejik istikrarı görüşüyoruz. Bu sadece nükleer alan için değil, uzay için de geçerli.”
Çin’le de benzer stratejik diyaloga ihtiyaçları olduğunu söyleyen Hyten, “Çünkü ne kadar farklı olursak olalım temelde ortak bir hedefimiz var, bu da birbirimizle hiçbir zaman savaşmamak, çünkü nükleer bir güçle savaş kötü bir şey” diye kaydetti.
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